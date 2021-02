Ordenan a la FGR reinstalar escolta y seguridad a Tomás Zerón

Una juez federal ordenó restituir la escolta que desde septiembre de 2016 vigila al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y su familia, retirada el 27 de junio por orden de la Fiscalía General de la República (FGR).

Zerón de Lucio fue titular de Unidad en la SEIDO (2013-2014), jefe de la AIC (2014-2016) y secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (2016-2018).

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada una queja de la FGR consideró "excesivo" mantener la escolta de 24 agentes y ocho vehículos, y dijo que el 10 de enero la redujo a 15 agentes, tres vehículos blindados, dos ligeros y una motocicleta, pero no probó este hecho, por lo que se ordenó mantener la vigilancia original, publicó el diario Reforma.

La escolta fue asignada por cinco años por la entonces Procuraduría General de la República, es decir, hasta 2021.

La FGR sostuvo que los acuerdos de años anteriores sobre escoltas no le aplican porque ahora es un órgano autónomo. En particular, se refirió al Acuerdo para la Protección de Servidores Públicos y Ex Servidores Públicos cuya Seguridad es Relevante en Materia de Seguridad Pública o Seguridad Nacional, emitido por el titular del Ejecutivo Federal en fecha desconocida, que es confidencial.

Los juzgadores se basaron en tres acuerdos confidenciales de sexenios previos, uno del Presidente de la República y dos de PGR, que regulan la protección a exfuncionarios de áreas de seguridad.

"De no concederse la suspensión contra del retiro del otorgamiento del servicio de protección y seguridad que requiere la parte quejosa, en atención a sus necesidades y situación particular, para proteger su seguridad e integridad, así como la de su familia, se les podría causar daños irremediables sobre su vida, seguridad e integridad, por el peligro latente que corren aquellos ex servidores públicos que ocuparon un cargo en un área estratégica de seguridad nacional", afirmó el tribunal colegiado.

Laura Gutiérrez de Velasco, juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa, resolverá el 29 de julio si concede la suspensión definitiva, que es lo más probable, y mantendría la escolta por tiempo indefinido, mientras se resuelve si removerla antes de 2021 viola derechos humanos de Zerón, quien enfrenta acusaciones por la investigación del caso Ayotzinapa en 2014.