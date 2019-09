Ordena Tribunal nuevo juicio a implicados en caso Ayotzinapa

Un Tribunal Unitario en Tamaulipas está obligado a analizar informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Brugos" de Ayotzinapa.

El mandamiento fue ordenado por un Tribunal Colegiado, quien instruyó al Unitario tomar en cuenta los resultados presentados en los Informes:

"Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa"; "Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas" ambos elaborados por el GIEI, así como el "Doble injusticia. Informe sobre violaciones de DDHH en la investigación del caso Ayotzinapa" que realizó el ACNUDH.

El análisis debe llevarse a cabo antes de emitir una nueva resolución a favor o en contra de Miguel Ángel Ríos Sánchez, "El Pozol"; Osvaldo Ríos Sánchez, "El Gordo"; David Cruz Hernández, "El Chino"; y Abraham Julián Acevedo Popoca quienes presentaron un amparo contra del auto de formación en su contra que otorgó el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Al ordenar al Tribunal Unitario dejar insubsistente la resolución emitida en mayo de 2017, el Colegiado le pidió emitir una nueva, así como instruir al juez que lleva el caso reponer la fase de preinstrucción en contra de Miguel Ángel, Osvaldo, David y Abraham Julián.

En el documento, en poder de LA SILLA ROTA, el Tribunal Colegiado enlistó una serie de mandamientos entre los que se encuentra tomar en cuenta los dos informes del GIEI y uno del ACNUDH en los que se denuncia tortura en contra de los detenidos y diferentes indiciados.

"La autoridad responsable Segundo Tribunal Unitario..., con residencia en..., deberá hacer lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en la toca de apelación..., de su índice; emitir otra en la que, atendiendo a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria: Ordene al Juez de Distrito reponga la fase de preinstrucción. Al efecto, deberá precisarle que la reposición del procedimiento implica...", menciona el fallo consultado por LA SILLA ROTA.

De acuerdo con la sentencia, el Tribunal Unitario tiene la oportunidad de exhibir y ratificar, a partir de los informes del GIEI y del ACNUDH, los errores de la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), así como de diferentes autoridades cometidos en la detención e integración del expediente contra Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández y Abraham Julián Acevedo Popoca y otros indiciados.

En el fallo emitido por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Víctor Antonio Pescador Cano se ordena al Tribunal Unitario analizar las diferentes pruebas presentadas por la PGR hoy FGR por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

En el caso de secuestro, los magistrados pidieron examinar los datos de prueba y determinar si puede ser reclasificado por el delito por desaparición forzada.

"A la luz de lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria, analizar si los hechos expuestos por la Fiscalía, corresponden al tipo penal del delito de secuestro, por el que se ejerció acción penal, o al de desaparición forzada de personas, y emprender el análisis respectivo bajo la reclasificación legal respectiva".

La lista de observaciones que realizó el Tribual Colegiado, solo por el delito de secuestro, también incluye examinar la demora en la puesta a disposición de 17 detenidos, tomando en cuenta que al momento en que se suscitó su localización y presentación, aún no se había dictado el acuerdo en el que se instruyó su presentación, sino que tanto dicho auto, como el oficio respectivo, se elaboraron después de haber sido puestos a disposición de la autoridad ministerial.

"Se pasó por alto que el objeto de la orden de búsqueda, localización y presentación, es lograr la comparecencia voluntaria de la persona para que declare si así lo estima pertinente; y quedó evidenciado que el objetivo de la orden en cuestión no era obtener voluntariamente dicha presentación, sino detenerlas, tan es así que se decretó su retención sin haber recabado sus declaraciones. De modo que la autoridad responsable deberá pronunciarse sobre si en el caso se excedieron los efectos jurídicos para los que se emitió la referida orden".

En el listado de peticiones y observaciones, el Tribunal Colegiado menciona los errores que cometió el Ministerio Público de la federación al tratar de acreditar el delito, así como las posibles violaciones al debido proceso en contra de los procesados al momento de ser detenidos y obligados a declarar.

"En relación a la orden de búsqueda, localización y presentación, que culminó con su aseguramiento, no se aprecia que los agentes policiales hayan informado a las personas buscadas que contaban con la opción de no comparecer ante la autoridad ministerial; e incluso, se ordenó su retención, sin haber recabado sus declaraciones –que tendría que ser el objeto legal de su presentación–. De modo que la autoridad responsable deberá pronunciarse sobre si en el caso se excedieron los efectos jurídicos para los que se emitió la referida orden".

Informes del ACNUDH y del GIEI deben ser incluidos

Al precisar los efectos que tiene el amparo a favor de los detenidos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Víctor Antonio Pescador Cano determinaron que el Tribunal Unitario debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual menciona que a "las declaraciones autoincriminatorias les corresponde una limitada eficacia probatoria".

A partir de ello, ordenó al Tribunal Unitario analizar el informe "Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa" y Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas" para determinar si hubo tortura o violaciones al debido proceso de algunos de los detenidos, ya que sus declaraciones fueron presentadas por la Fiscalía como datos de prueba en su contra.

"Asimismo, deberá analizarse el dictamen pericial contenido en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, relativo a los declarantes 2 a 6, 9, 12, 17 a 28, 30 a 33 y 35... en el mismo sentido, debe tomarse en cuenta el contenido del Segundo Informe emitido por el GIEI, de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas, en especial el apartado de ´Investigación sobre trato a los detenidos e informes médicos´, en el que se analiza lo atinente a integridad física", menciona el documento en poder de LA SILLA ROTA.

Al mencionar las posibles violaciones al proceso, los magistrados del Tribunal Colegiado ordenan al Unitario considerar, antes de emitir su fallo, el informe "Doble injusticia. Informe sobre violaciones de DDHH en la investigación del caso Ayotzinapa" que realizó el ACNUDH

"También deberá tenerse en consideración el contenido del Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, intitulado "Doble injusticia", emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se consideró que existen ´fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura´ en los casos de los quejosos...".

IGNORA FALLO PRUEBAS NO ANULADAS: BLANCO

Al consultar el ex fiscal General de Justifica del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, consideró que el fallo que ordena emitir una nueva resolución a favor o en contra de Miguel Ángel Ríos Sánchez, "El Pozol"; Osvaldo Ríos Sánchez, "El Gordo"; David Cruz Hernández, "El Chino"; y Abraham Julián Acevedo Popoca, no toma en cuenta los datos de prueba que no han sido anulados.

"Reitero que recientemente he venido sosteniendo que el Poder Judicial ha optado por el camino fácil que hay elementos de prueba, testimonios limpios, que no fueron obtenidos a través de tortura de los cuales da cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación y que obran en el expediente del caso Igual, en donde se menciona cuál fue el grado de participación de distintos integrantes de los Guerreros Unidos la noche en que ocurrieron los hechos".

Iñaki comentó que es incongruente señalar que hubo tortura en contra de algunos de los detenidos, porque hasta el momento no hay una sentencia que compruebe ese delito en contra de las personas aseguradas por el caso.

"El –Tribunal- Colegiado favorece en mucho a las personas que están siendo señaladas o que aparecen como imputados o probables responsables en los hechos. Esa sentencia es aberrante que cae en lo antijurídico y en lo ilegal, porque descalifica al Ministerio Público en su conjunto, no sólo por el caso Iguala. Además, parte de meras presunciones, ya que la tortura como tal, no está acreditada. Es cierto que existen pronunciamientos de derechos humanos, pero también es cierto que no hay una resolución judicial sobre el tema, porque los que pueden ser señalados por tortura o violaciones al debido proceso, tienen derecho a ser escuchados y a que se les siga un debido proceso.

En consecuencia, si no hay una resolución judicial que haya causado estado, que sea cosa juzgada, en la vía judicial, no puedes hablar de tortura. Sin embargo, estas personas se están yendo por la vía fácil".

El exfiscal, también consideró que es necesario que tomen en cuenta en las resoluciones que aportó la Fiscalía a su cargo, así como las pruebas que se obtuvieron del gobierno de Estados Unidos al emitir un nuevo fallo.

"Otro elemento contundente, es el contenido de las transcripciones telefónicas de la DEA, donde intervienen algunos líderes de Guerreros Unidos que están identificados planamente y donde también se ve, como es que ellos van dando instrucciones o como es que ellos pretenden la manera de salir menos lo menos afectados en el manejo de la crisis, pero también están las pruebas preexistentes que obtuvo la Fiscalía a mi cargo que tienen que ver con los testimonios de la estructura de Guerreros Unidos y de su modo de operar. Todos estos elementos no están viciados de nulidad, y pareciera que para el juez no son suficientes para dictar una sentencia condenatoria".

AJ