Ordena Tribunal a partidos postular a 7 candidatas a gubernaturas

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenaba a los partidos políticos la paridad de género con la postulación de siete mujeres como candidatas para competir por las 15 gubernaturas en 2021, al considerar que dicha autoridad se excedió en sus facultades, al violar el principio de reserva de ley.

La magistrada Janine Otálora destacó que su proyecto buscaba cerrar la brecha en que México ha desperdiciado las experiencias y los saberes de las mujeres marginándolas del ámbito público.

Se propuso que efectivamente el INE no tenía la competencia para emitir las medidas afirmativas, sin embargo, se retomarían y ajustarían las mismas a fin de colmar el vacío legal detectado por el Instituto, indicó.

A través de este proyecto se proponía enviar a la sociedad mexicana un mensaje claro en torno al principio y mandato constitucional de la paridad de género: no puede haber un proceso electoral ajeno a la paridad; hoy en día la paridad es indicador de una verdadera democracia, lanzó.

Al analizar el asunto, la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría vincular a los partidos políticos a postular siete candidatas. En momento alguno se determino que ello sería en la medida de lo posible, ni en atención a las disposiciones internas de los partidos, aseguró.

Al analizar el asunto, la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría vincular a los partidos políticos a postular siete candidatas. En momento alguno se determino que ello sería en la medida de lo posible, ni en atención a las disposiciones internas de los partidos.

Dania Ravel, consejera electoral del INE, señaló a través de su cuenta de Twitter que el Tribunal Electoral resolvió ayer que los partidos estén obligados a hacer efectiva la paridad de género en las gubernaturas que se dispurtarán en 2021.



Ravel agregó que el TEPJF revocó el acuerdo que se había tomado sobre paridad en gubernaturas.

La consejera del INE indicó que la resolución vincula al Congreso federal y a los locales a la paridad en ese ámbito.

-Vincular al #CongresoDeLaUnión y a los locales a regular la paridad en ese ámbito.

-Vincular al #CongresoDeLaUnión y a los locales a regular la paridad en ese ámbito.

-Vincular a los partidos para que en las #elecciones2021 hagan efectiva la #ParidadenGubernaturas.

El Tribunal se mostró contradictorio en su postura al revocar el acuerdo del INE sobre paridad en candidatos a gobernador y al mismo tiempo ordena a los partidos a respetar dicha paridad.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las y los magistrados se mostraron contradictorios al afirmar que el hecho de que a la fecha no existan directrices por parte de la legislatura para la postulación paritaria en gubernaturas, no habilita a las autoridades electorales a imponer obligaciones a los partidos políticos, pues se trata de una cuestión que, constitucionalmente compete definir en exclusiva a los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión.

En consecuencia, las magistradas y los magistrados también vincularon a los referidos órganos legislativos para que legislen y garanticen la paridad respecto de las gubernaturas en los próximos procesos electorales posteriores a los de 2021.

Finalmente, acordaron vincular a los partidos políticos a que, en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas, en las elecciones del próximo 6 de junio, en lo que toca a la selección de sus candidaturas a las gubernaturas, y respetando el principio de paridad de género, postulen el mayor número de mujeres posible.

En consecuencia, la Sala Superior, al dar la razón a quienes impugnaron las facultades del INE, revocó el acuerdo impugnado.