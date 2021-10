Ordena juez vacunar a menores contra covid; ni enterados: López Gatell

Si bien jueces federales de todo el país han concedido cientos de amparos para vacunar a menores contra covid-19, el Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, ordenó al gobierno federal vacunar a todos los menores de 12 a 17 años sin importar su condición de salud.

De acuerdo con Reforma, el juzgado dio hasta el jueves para que la Secretaría de Salud responda a esta medida y con ello las autoridades sanitarias deberán modificar el Plan Nacional de Vacunación para que los menores de edad sean inmunizados con la dosis de Pfizer-BioNtech que es la vacuna autorizada por Cofepris para aplicarse a este sector de la población.

La medida de este juzgado beneficiará a 10 millones de niños y adolescentes en México, dicha resolución fue concedida luego de un amparo promovido en favor de una niña, tras considerad que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales, pues el derecho humano a la salud es universal.

Hasta mediados de septiembre, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) tenía concedidos 262 amparos para que el gobierno federal aplique la vacuna contra la covid-19 a menores de 18 años, de edad, en el país.

La organización consideró que los padres tienen derecho a solicitar la aplicación de la vacuna en beneficio de sus hijos, por lo que la vía legal es una forma de obtenerla.

¿QUÉ RESPONDIÓ LÓPEZ GATELL?

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que no han sido notificados sobre esta resolución de un juez para vacunar a todos los menores de entre 12 y 17 años en todo el país.

"Vimos la noticia, hasta ahorita solo un periódico de circulación nacional la trato, nos llamó la atención el énfasis que le da, ningún otro medio lo toma, no hemos recibido notificación oficial, cuando la recibamos analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto con el apoyo extraordinario que siempre nos da la Consejera Jurídica que ahora está aquí presente, el Secretario de Gobernación y como siempre la instrucción del Presidente clarísima, respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos, esa es nuestra prioridad también", dijo

AMLO CONTRA AMPAROS

A inicios de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto ante la ola de amparos que se han presentado para vacunar a menores de edad en México.

Detalló que suman 250 amparos en 19 entidades del país para que menores de edad sean vacunados contra el coronavirus. "Esto es lo que me llama la atención, estos son los amparos: 250 en 19 entidades. Pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México. Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas nuestros, médicos, sostienen que no es necesario", indicó.

En conferencia mañanera, López Obrador expuso que no es que su gobierno no quiera vacunar a los niños, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no lo ha recomendado.

VACUNACIÓN A MENORES

Ante la cascada de amparos, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que los menores de edad con alguna enfermedad crónica recibirá la vacuna contra la covid-19, en México un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años, con alto riesgo de presentar cuadros graves o morir por covid-19, recibirán la vacuna contra la enfermedad.

"Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/Sida, con trasplantes de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico". Y es precisamente a esta población menor de edad a la que ya se le aplicará la vacuna contra el covid-19, apuntó López Gatell.

El primero de octubre, la Secretaría de Salud abrió el registro de vacunación contra la covid-19 para niños y niñas de 12 a 17 años que padecen alguna comorbilidad, así como adolescentes embarazadas.









kach