Ordena INE medidas cautelares contra AMLO por violar veda electoral por Revocación

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad dictar medidas cautelares bajo tutela preventiva a tres conferencias mañaneras realizadas la semana pasada por el gobierno federal en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió logros de su gobierno; esto, en el marco de la veda electoral por el proceso de Revocación de Mandato que se realizará el 10 de abril.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que el decreto que aprobó el Congreso el 17 de marzo y que se publicó ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación, no es retroactivo por lo que no es aplicable. Cabe recordar que el 18 de marzo la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que dicho decreto no es aplicable en este momento porque no se emitió 90 días antes de iniciar el período de Revocación de Mandato. Y consideró que no puede ser aplicable al actual proceso, sino a futuros.

La consejera Adriana Favela, presidenta de esta Comisión, afirmó que en las conferencias mañaneras del 14 y 15 y 17 de marzo el mandatario difundió logros de su gobierno lo que se considera propaganda gubernamental.

"No desconocemos lo aprobado por el Congreso y publicado en el DOF", subrayó, "contiene una interpretación a lo que se debe comprender como propaganda gubernamental y a la que están obligados de servidores públicos.... Pero hay una sentencia de la de la Sala Regional Especializada, que es la que resuelve el fondo de los asuntos que se ven a través de procedimientos especiales sancionadores. Y ellos el 18 de marzo determinaron que esta interpretación legislativa no puede ser válidamente aplicada al tratarse de una modificación fundamental al marco normativo una vez iniciado el proceso electoral".

Destacó que entonces el gobierno solo puede realizar difusión de temas relacionados con salud, seguridad pública y protección civil.

En dado caso de que este decreto se aplicará solo tiene que ver con lo que se interpreta ahora como propaganda gubernamental; pero de ninguna manera se está dando cabida a que los propios políticos puedan tener una injerencia en la revocación de mandato

Y recordó que la Corte cuando abordó este tema determinó que no pueden difundir logros de gobierno durante la Revocación de Mandato porque se trata de un ejercicio ciudadano.

Favela reitero que el único órgano que legalmente tiene la facultad exclusiva de difusión en este momento es el Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama destacó que "de nueva cuenta el gobierno federal incurre en violar la veda electoral esta vez, amparado en el decreto que aprobó el legislativo".

Destacó que la obligación de los mandatarios a mantener neutralidad electoral durante los procesos electorales provocó también que en su momento los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueran objetos de observaciones.

Ahora estamos viendo este despliegue de propaganda gubernamental a través de las conferencias mañaneras que ya fue objeto de medidas cautelares. Estamos ante una conducta reiterada de desatender las obligaciones y restricciones constitucionales para servidores públicos que impone la constitución

Finalmente, la consejera Claudia Zavala destacó que el decreto aprobado solo pretende interpretar el alcance de propaganda gubernamental. "Es lo único que tenemos, este decreto, pero no se refiere a la difusión exclusiva del INE solo se refiere propaganda gubernamental".