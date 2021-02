Ordena Inai a ISSSTE abrir contratos de obras

El gobierno federal planea destinar 10 mil millones de pesos para la rehabilitación y recuperación de hospitales en el país, en ese contexto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que dé a conocer los contratos de obras público-privadas que ha celebrado sobre ese tema.

El comisionado Joel Salas Suárez recordó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan integral de salud, en el que se incluye la rehabilitación o recuperación de 57 hospitales en diversos estados del país y para lograrlo se invertirán hasta 10 mil millones de pesos.

Por esa razón, dijo que la información solicitada a través del recurso es fundamental para que las autoridades federales evalúen las decisiones tomadas por el ISSSTE en materia de desarrollo de infraestructura.

Explicó que los datos que el particular requirió al ISSSTE fueron: los contratos establecidos y sus detalles, indicar cuáles fueron empresas ganadoras de las licitaciones, los lugares de construcción de las obras, especificar el personal a cargo, señalar los avances de las obras y la información de los estudios de viabilidad de los proyectos.

En respuesta, el ISSSTE proporcionó vínculos electrónicos a las versiones públicas de los contratos publicados como parte de las obligaciones de transparencia, a excepción del contrato para el hospital de Tlatelolco.

El Instituto declaró confidencial alguna información de los contratos y señaló que ésta fue confiada con esa calidad por particulares, en el caso del hospital de Tlatelolco, o porque pertenece a los desarrolladores privados hasta que estos no hayan exigido el pago por contraprestación de los servicios prestados, en referencia a los cuatro hospitales restantes.

El particular manifestó su inconformidad e interpuso un recurso de revisión ante el Inai porque no recibió todos los datos solicitados. Señaló que la clasificación de la información declarada confidencial no procede, ya que el monto de cada asociación público-privada debe ser conocido, a pesar de que el desarrollador aún no lo exija al ISSSTE.

Bajo esos argumentos el Inai le instruyó al ISSSTE elaborar una nueva versión pública de los documentos relacionados con la solicitud de información.

Salas Suárez enfatizó que la transparencia debe ser el eje principal de la reestructuración del sistema de salud, a nivel federal y estatal, para que se conozca el destino de cada peso que se usa para adquirir medicinas, equipo, mantenimiento o construcción de clínicas y hospitales.

cmo