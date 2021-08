Ordena el TEPJF impedir toma de protesta de Toledo

Mauricio Toledo, el diputado sin fuero por el Partido del Trabajo no podría tomar posesión para un nuevo periodo en el Congreso dado que está sujeto a una investigación penal, por lo que no hay condiciones para que ocupe el puesto hasta que se resuelva su situación jurídica; por lo que su suplente deberá rendir protesta, ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con ello, ordenó impedir que Toledo obtenga fuero nuevamente.

El proyecto inicial de la magistrada Mónica Soto proponía anular la elección, revocar la validez del triunfo de Toledo y ordenar al INE celebrar una elección extraordinaria, pero la mayoría de la Sala Superior votó por mantener el triunfo e impedir que sea él quien asuma el cargo.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió decretar que Toledo no puede tomar protesta, pero por el hecho de que está sujeto a una investigación penal e incluso perdió el fuero.

"El hecho de que Mauricio Alonso Toledo no pueda ocupar una diputación porque tiene que enfrentar a la justicia implica imposibilidad material. No puede tomar protesta en el cargo por el que fue electo debido a la investigación penal que debe enfrentar, tiene que ocupar su puesto el suplente Jaime Valtierra García dado que no se encuentra en el mismo supuesto ni incumple el requisito de residencia".

El 11 de agosto, Toledo y Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual en contra de menores, perdieron el fuero en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

Ernestina Godoy, fiscal capitalina, indicó que el exdiputado está acusado del delito de enriquecimiento ilícito, ya que cuenta con inmuebles cuyo valor exceden a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.

Durante el juicio de procedencia, se supo que Mauricio Toledo salió de México el 26 de julio con destino a Chile, según información de autoridades migratorias.

Tras ello, Toledo confirmó haber salido de México. "Mi salida obedece a compromisos contraídos con anticipación".