OPS advierte que México no podrá frenar cuarta ola con tasa de vacunación actual

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que México cuenta con una importante cobertura de vacunación importante, con un 50 por ciento de su población con esquemas completos de inmunización contra covid-19, sin embargo, expuso no resulta suficiente para evitar la cuarta ola de contagios de coronavirus.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, comentó que México ya registra "un leve repunte de casos y defunciones".

Barbosa agregó "que para cualquier ola es necesario tener una vacunación completa, no solamente una dosis, porque no es lo mismo tener una que dos dosis. No es así".

"México ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar a su población. Está con 50 por ciento de toda su población con las dos dosis, es una cobertura vacunal importante pero todavía no es suficiente para garantizar que el país no vuelva a tener otros brotes", comentó.

El funcionario indicó que el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo ha mencionado.

"Es necesario seguir con la vacunación, alcanzar una cobertura de vacunación más elevada, proteger a todos con esquemas completos. Segundo: mantener las medidas de salud pública", entre las que se encuentran distanciamiento social, uso correcto de mascarillas, lavado de manos y uso de gel, apuntó.

"Lo que estamos viendo en Europa es que muchos países aunque tienen coberturas vacunales del 60 y 75 ciento, un nuevo crecimiento en el número de casos de manera importante. No hay señal de que la pandemia ha terminado", manifestó.

A su vez, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, declaró que en México se observa un leve repunte de casos y defunciones, principalmente en personas no vacunadas.

"Hay que tomar en cuenta lo que ocurrió el año pasado en esta misma época en México, donde vimos que los días festivos, comerciales, sociales y familiares de fin de año, cuando es más difícil mantener la distancia física y el uso permanente de la mascarilla, y hay una población significativa que no tiene la vacunación completa contra covid-19, se presentaron un aumento significativo de casos y de defunciones", añadió el experto.

(Luis Ramos)