Oposición ve gobierno insensible, sin estrategia; son pataleos: Morena

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y señalaron una falta de estrategia e insensibilidad; mientras que Morena señaló que se trata de pataleos por parte de sus contrincantes políticos, quienes seguirán haciendo grilla.

En la mesa de análisis de El Heraldo de México y La Silla Rota participaron Kenia López, senadora del PAN; Antares Vásquez, senadora por Morena; y el senador por MC, Juan Zepeda, quienes conversaron sobre la agenda de 2021. Entre otros, se incluyeron temas económicos, control de la pandemia de covid-19, seguridad y la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.

¿SE POLITIZA CON LA PANDEMIA DE COVID-19?

Hasta este martes, la Secretaría de Salud reportó un millón 466 mil 460 casos acumulados por covid-19 y 128 mil 822 muertos por el coronavirus. Los casos activos suman 68 mil 767, según las estimaciones de las autoridades federales.

La diferencia de cómo ha afectado la pandemia de covid-19 en México y otros países, expone Kenia López, radica en la forma en que el gobierno de AMLO ha manejado la crisis sanitaria. "Es ahí donde, francamente, tenemos un deterioro brutal", menciona la senadora panista.

Enfatiza en que la actual administración "ha decidido no dar un mensaje claro, ni siquiera el de usar cubrebocas, algo tan elemental como eso, no lo pudo hacer el gobierno, no lo quiso hacer el gobierno".

Juan Zepeda consideró que el gobierno se ha visto rebasado ante la pandemia de covid-19. "Nadie puede negar que hoy día, con 130 mil muertos, cifras oficiales, pero extraoficiales duplican esas cifras, algo tiene que hacer el gobierno a estas alturas para poder virar la estrategia". Agregó que es natural que el tema se politice.

"Si se siguen muriendo mexicanos y se sigue manteniendo esta misma estrategia, evidentemente se va a politizar y con justa razón", dijo.

La senadora morenista, por su parte, aseguró que desde antes de que el coronavirus llegara al país, ya se politizaba al respecto. Recordó que cuando la pandemia llegó a Estados Unidos, en el senado de la república la bancada del PAN clamó por que se cerraran las fronteras y se impusiera un confinamiento para evitar los contagios.

Kenia López contrastó las imágenes que muestran de vacaciones al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Higo López-Gatell, con que "hay millones de mexicanos confinados por temor a contagiarse, familias que han perdido a uno o varios integrantes".

"Esto no tiene que ver ni con partidos políticos ni por quién votaste ni dónde vives, el covid está lacerando, está lastimando a todos los mexicanos, no solamente en su salud sino también en su economía", dijo.

Antares Vázquez, en respuesta, refirió que "Más allá de la vida personal de Hugo López-Gatell, lo que importa es cómo se ha podido responder en la práctica". Señaló que "la atención de la pandemia se ha hecho con criterios técnicos. En México no se desbordaron los hospitales en ningún momento como sucedió en otros países", expuso, y agregó que el país "ha sido punta de lanza a nivel internacional para que no se lucre con las vacunas".

"¿Se va a politizar? por supuesto que lo van a hacer, se dedican a eso, a hacer grilla con cualquier cosa", dijo la senadora por Morena.

Hay un responsable del manejo de la pandemia, agregó por su parte Juan Zepeda, que es el gobierno, "pero también como sociedad no podemos eludir nuestra responsabilidad".

"A estas alturas, con toda la información que tenemos, vemos aglomeraciones, vemos gente que no usa el cubrebocas, que no guarda ese distanciamiento físico y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión", dijo el senador.

SEGURIDAD, EL RETO DEL ACTUAL GOBIERNO

En diciembre pasado, Ricardo García Bermeja, subsecretario de Seguridad, declaró un descenso en el índice de homicidio doloso durante el 2020, de supuestamente un 0.4%.

Sin embargo tanto el Observatorio Nacional Ciudadano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad tienen otros datos, por lo que se deduce que la baja en el cometimiento de este ilícito es reflejo de una menor actividad ciudadana en el contexto de la pandemia y no un logro del gobierno.

El tema de la seguridad era el principal reto al inicio de la actual administración, considera el senador de MC, el cual se vio rebasado por el tema de la pandemia, que ha significado más muertes que las que deja la delincuencia.

"A dos años de este gobierno, -no obstante- todavía no vemos resultados que la ciudadanía está exigiendo". Mencionó que el gobierno de López Obrador no solamente mantuvo al ejército en las calles, sino que lo legalizó con una reforma constitucional.

"Hoy estamos viendo abusos de las fuerzas armadas en violaciones a los derechos humanos con ejecuciones extrajudiciales, lo que ocurrió en Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán", expone. "Este reto sigue vigente".

La senadora Kenia López detalló que AMLO llegó con una expectativa altísima, proponiendo una transformación. "El cambio que los mexicanos requerían era, justamente, el que la inseguridad se empezara a erradicar en este país"

"No hay estrategia, no la ha habido nunca, la única estrategia del secretario de seguridad era hacer campaña para esa gubernatura". El legislador de movimiento ciudadano coincidió en el punto y dijo que descorazona que el extitular de Seguridad, Alfonso Durazo, renunciara para buscar ser gobernador. "Quien llegue va a tener que replantear la estrategia", agregó.

La legisladora de Morena, respondió que el principal reto de esta administración era paliar "la violencia que dejaron desbordada las anteriores administraciones". El alza de los homicidios dolosos comenzó en 2006, dijo y la baja en el índice delictivo empezó a partir de diciembre de 2018.

El reporte de la Secretaría de Seguridad, explicó, señala que lo que va a la baja es la tendencia del delito.

"En los problemas de inseguridad, no se pueden reducir de la noche a la mañana las causas, porque son cuestiones complejas que han ido permeando en la sociedad", dijo Antares Vázquez.

ELECCIONES 2021

En el contexto de la pandemia, señaló la senadora morenista, este año electoral tiene retos que nunca se habían tenido, por lo que debería de haber un cambio sustancial en temas como la compra de votos, es decir, el uso de recursos públicos para cambiar la intención de votos en la ciudadanía.

"Se va a poner a prueba a las autoridades jurisdiccionales electorales y a la propia ciudadanía que ayude con las denuncias y a quienes han ganado elecciones de ese modo".

"Vamos a ver muchos más pataleos de quienes están desesperados por que la ciudadanía no los va a considerar ya porque están cansado de su forma de hacer política", expresó.

Juan Zepeda, por su parte, consideró que la prueba va a ser para el partido en el poder, "cuando hoy tenemos una economía derrumbada, por diversas razones, enfatiza mucho el tema de la pandemia, pero antes ya había números negativos en cuanto a crecimiento económico derivado de decisiones equivocadas en el ejercicio de gobierno (...) el ciudadano de a pie sigue siendo asaltado en su vida cotidiana, en sus casa, mujeres violadas, asesinadas (...) en materia de salud hemos visto que hay una pandemia fuera de control (...) hoy es evidente que en el Valle de México los hospitales ya están rebasados".

"Este 2021 es una prueba de fuego para este proyecto que está gobernando y ante eso hay opciones, se ven alianzas", dijo el senador.

La legisladora panista, entretanto, señaló que la forma de hacer campaña va a ser totalmente distinta, no solamente para los políticos sino para los ciudadanos, desde cómo reconocer a un político de otro hasta saber el candidato o candidata en cuestión es "una persona que valga la pena".

"Los partidos políticos están obligados a no establecer impresentables. Hay personas que están acusadas de abuso sexual y al parecer van a ser candidatos (...) los ciudadanos están hasta el gorro de que en la oferta política si uno es malo, el otro es peor", comentó Kenia López.

BIDEN COMO PRESIDENTE DE EU

Respecto a la llegada de Biden a la Casa Blanca, Antares Vázquez dijo que se buscará mantener una relación institucional, así como tener un buen trato con EU.

"México mantendrá una postura digna de defensa de la soberanía y de amistad con el pueblo de Estados Unidos", señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano, contrastó y pidió "que nuestro gobierno tenga una posición firme ante el gobierno de Estados Unidos, que no ocurra lo que hicieron ahora con Donald Trump, donde se sometían".

En adición, espera que un control demócrata en el Senado permita el establecimiento de una ley de amnistía para los migrantes en el vecino país del norte.









(djh)