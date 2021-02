Oposición quiere meter a sus allegados a la CRE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los partidos políticos que critican que reenvió las ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es porque quieren meter a sus allegados.

Antes se negociaba, ahí los partidos, dos para mí y dos para el otro, así era, y ahora ya no es así. Entonces ahí andan con sus listas intentando meter ellos a sus allegados”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa matutina.

López Obrador defendió los perfiles de los propuestos e insistió que se trata de técnicos honestos. También hizo mención de forma indirecta de una nota publicada por Reforma donde el diario afirma que uno de los perfiles propuestos es un empresario perfumero.

El otro día, un periódico de la prensa fifí, diciendo que uno de los que envié vende perfumes. Todos cumplen, pero no son achichincles, eso es lo que no les gusta", aseveró.

El mandatario pidió a los legisladores que se apeguen a la ley y que si los perfiles no cumplían con los requisitos, que los rechacen, y que sea él quien defina a los próximos comisionados. “El nivel académico no es garantía, no confundan educación con cultura”.

