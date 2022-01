Oposición no planteó extrañamiento a Sergio Gutiérrez por embate al INE: Morena

El PRD no presentó ningún extrañamiento contra la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, a cargo de Morena, por interponer una denuncia penal contra consejeros del INE. Así lo afirmó el vicecoordinador parlamentario de Morena, Leonel Godoy, quien señaló que el tema no fue abordado en la reunión de la Junta de Coordinación Política.

En conferencia de prensa aseguró que "la coalición legislativa Va por México no presentó el tema. No se hizo esa presentación por ninguno de los partidos políticos del bloque opositor; y no hubiera procedido porque no tiene atribuciones la Jucopo, seguramente por eso no se hizo".

La decisión del INE(6 vs 5 )sobre la revocación de mandato refleja su decadencia: de órgano imparcial; a estar ahora al servicio de la derecha,de la frivolidad y del gasto ostentoso de recursos.Excusas mil para no consultar a la gente.Pero la democracia se seguirá abriendo paso — Leonel Godoy Rangel (@leonelgodoy) December 19, 2021

Hasta esta mañana se sabía que dicho extrañamiento sería presentado por el coordinador perredista Luis Cházaro; y que además plantearia relevar de su cargo al presidente de la Mesa Directiva, el diputado morenista Sergio Gutiérrez por considerar que se extralimitó en sus funciones al denunciar ante la FGR a los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar algunas etapas del procedimiento de revocación de mandato ante la incertidumbre presupuestal del Instituto.

Ayer trascendió que esa propuesta sería respaldada por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, durante su reunión la Jucopo -que preside el priista Rubén Moreira-, se apegó a la orden del día que abordó solamente el calendario de parlamento abierto de la Reforma Eléctrica que comenzará el 15 de enero.

En los últimos diez días de 2021 Gutiérrez, como presidente de esta Cámara, interpuso contra el INE tres recursos: una controversia constitucional ante la Corte, una denuncia penal ante la FGR y una queja administrativa ante el propio INE.

El presidente de la Cámara de Diputados, @Sergeluna_S, presentó ante la @SCJN controversia constitucional contra el acuerdo del @INEMexico sobre el proceso de revocación de mandato, el cual "viola derechos humanos", afirmahttps://t.co/rpWUvio9dy pic.twitter.com/kMujZ2Iujy — La Silla Rota (@lasillarota) December 21, 2021

La primera fue abordada parcialmente por la Corte, pero no resolvió el tema de fondo y ordenó que el INE carece de facultades para suspender cualquier etapa del proceso de revocación de mandato.

La segunda continúa en trámite ante FGR, aunque Gutiérrez declaró el 29 de diciembre haber retirado la denuncia. Sin embargo, el INE ha señalado que no hay un documento que sustente su dicho.

La tercera, continúa en trámite administrativo dentro del instituto.





