Oposición llama a reanudar sesiones presenciales y no virtuales

Legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la comisión permanente del Congreso, reiteraron el llamado a Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social a reanudar sesiones presenciales y no virtuales, toda vez que mañana está convocada su tercera reunión a distancia donde no se puede votar ningún tema, justamente, porque no hay nadie presente de manera física.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Instituto Nacional Electoral y de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros, también han realizado sesiones virtuales a distancia con la diferencia de que ahí sí pueden votar porque así lo acordaron.

El auto denominado "bloque de contención" justificó a través de un comunicado, que "la reanudación de actividades presenciales permitirá al Congreso de la Unión continuar con su obligación constitucional de representación popular, mantener el respeto al Pacto Federal en esta situación inédita y principalmente cumplir con sus funciones de contrapeso al Poder Ejecutivo cuando la coyuntura demanda la participación de todas y de todos".

Y señaló que "es imperativo que la Comisión Permanente así como sus comisiones de trabajo sesionen de forma presencial y lleven a cabo las comparecencias de los servidores públicos responsables de atender la emergencia, sin que estos busquen protegerse detrás de una pantalla".

De esta forma, dijeron, los partidos de oposición demuestran "su compromiso con las familias mexicanas las cuales necesitan con urgencia alternativas para enfrentar esta crisis tras el crecimiento sostenido de contagios, fallecimientos, desempleo y desamparo causados por la pandemia del covid 19".

