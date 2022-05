Oposición exige respeto a inmunidad legislativa tras rechazo a reforma eléctrica

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD exigieron se vele por su inmunidad legislativa de todos los miembros de la Cámara de Diputados y la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, especialmente de aquellos que votaron en contra de la reforma eléctrica.

La petición se realizó a través de una carta enviada al presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y firmada por Jorge Romero Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Rubén Moreira, del PRI; y Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD.

Esto, tras denunciar que, legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios han recibido amenazas con motivo del ejercicio de su obligación constitucional de ejercer el voto en el parlamento y con el objeto de coartar su libre discusión y decisión parlamentaria.

“La presidencia de la Mesa Directiva debe cumplir con su mandato Constitucional y garantizar el libre ejercicio de la labor legislativa, a través de la adopción de las medidas adecuadas y razonables a su disposición”, dice la carta.

“Bajo ninguna circunstancia es admisible el quebranto del mandato constitucional de inviolabilidad de las opiniones y manifestaciones de las diputadas y los diputados”.

“La realización de actos por personas funcionarias públicas y actores de la vida política nacional que buscan infundir negativamente, de forma sistemática y generalizada, en el ánimo de la ciudadanía, no se limita a reconvenciones u opiniones personales, pues general un riesgo real e inmediato, así como un contexto general de riesgo, que pone en peligro la integridad y el patrimonio de las legisladoras y los legisladores”, señala la carta.

Cabe destacar que, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, indicó que no es intención de ese partido llevar a la cárcel a diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

"No es nuestra intención (meter a la cárcel a diputados), (...) nuestra lucha es pacífica, democrática y electoral, y en ese sentido seguimos disputando el país, por eso no lo vemos como una medida, pero también no lo descartamos como un acto de congruencia", sostuvo en entrevista con Milenio.

Sin embargo, la secretaria general de Morena reiteró que no descartan presentar una denuncia contra los diputados federales que votaron en contra de la reforma electoral hace una semana.

Pues no aprobar la reforma eléctrica, desde la óptica de Morena, es ponerse en contra de los intereses de la nación y estar a favor de causas de las empresas extranjeras.