Oposición, estruendosa pero débil, coinciden Acosta Naranjo y Juan Zepeda

La oposición en México se encuentra en un punto de debilidad y en ocasiones casi noqueada ante un fajador como el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocieron el perredista Guadalupe Acosta Naranjo y el ahora exmilitante del partido del sol azteca, Juan Zepeda, actual senador.

En la mesa de análisis LA SILLA ROTA-El Heraldo de México transmitida por 98.5 FM, Acosta Naranjo reconoció que la oposición es muy "estruendosa", pero débil. "En ocasiones inexistente", lamentó el perredista al coincidir con Juan Zepeda, quien afirmó que la oposición a veces se encuentra casi "noqueada", y que a veces se pasa "de prudente".

"Si no reconocemos que solos débiles estamos perdidos, Somos estridentes pero no se nos oye, parecemos de esas obras de teatro donde alguien tiene que gesticular mucho, pintarlo grandote para intentar aparecer", reconoció Guadalupe Acosta Naranjo.

"Somos débiles y si no lo reconocemos no sabemos dónde estamos parados, no tenemos efecto, por muy estridentes que seamos, no tenemos efectos", advirtió.

Y agregó Acosta Naranjo que en este país se necesita que haya equilibrio de poderes y contrapesos sociales de construir y reconstruir la oposición, "tal vez la oposición más fuerte esté en los medios de comunicación y en la Bolsa de Valores y en Trump", recalcó.

Juan Zepeda, ya experredista, opinó que a la oposición le falta prudencia, entendida no como no contestar o quedarse callada, sino que prudencia como los egipcios; "la prudencia la ilustraban con cuerpo de serpiente, una cabeza de león, otra de lobo y una más de perro. El individuo debe tener astucia con la serpiente la agilidad, con el león la fuerza, el lobo con la sabiduría y la paciencia del perro. Hoy la oposición debe leer bien los momentos y quitarnos el no en automático", ejemplificó.

Juan Zepeda afirmó que Andrés Manuel aprendió que las dos veces que se cerró y fue sectario así le fue; y en esta etapa en la que gana se abre y recibe a todo aquel que quisiera ir con él, bajo sus términos y condiciones y ganó.

"El proyecto que quiera ser ganador se tiene que abrir", indicó el ahora exmiembro del partido.

Sobre los errores del PRD que lo mantienen en una profunda crisis que hace repensar su existencia, cambio de nombre o cesión de registro, Guadalupe Acosta Naranjo reconoció que el partido se torció por el clientelismo. Además, también calificó como un error haber llevado a Ricardo Anaya como candidato presidencial en las elecciones de 2018.

"En el clientelismo", adelantó Acosta Naranjo, al recordar que el partido que tenía más canicas valía más entonces se dejó de pensar en los méritos y honestidad.

En tanto, Juan Zepeda añadió que sí se torció, pero cuando se volvió gobierno. Sobre Anaya, pidió recordar que el aparato del Estado se volcó contra el candidato para minar su propuesta de gobierno.

"Creo que fue un cúmulo de factores, particularmente cuando el PRD empezó a ganar gobiernos, todos esos cuadros y líderes en las calles convenciendo a ciudadanos, abanderando causas sociales", afirmó.

