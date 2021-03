Oposición acusa a Morena por "madruguete" en reforma eléctrica

El Senado de la República se alista para votar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en las próximas horas, luego de que se decidiera subir el dictamen al orden del día de la sesión del pleno, de este martes, para darle primera lectura.

La oposición acusó que enlistar la reforma en el orden del día se trató de "un madruguete" por parte de Morena, que además no respetó los acuerdos de llevar a cabo un parlamento abierto en la materia.

En un albazo, Morena y sus aliados convocan a sesión hoy para aprobar contrarreforma de la #LeyDeLaIndustriaEléctrica.



Así. Sobre las rodillas.



Violando procedimientos.



Darán el sí a luz cara y energía sucia.



Son empleados del presidente. Y lo asumen frente a la nación. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) March 2, 2021

Por la mañana, representantes de la oposición advirtieron que la reforma en materia eléctrica, enviada como prioritaria por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una "expropiación disfrazada", cuyo costo pagarán los mexicanos.

En conferencia de prensa conjunta, senadores del PAN, PRI, PRD y MC recriminaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), no elevar a esa instancia la convocatoria a un parlamento abierto, que en comisiones se rechazó.

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que anoche, en la reunión de las Comisiones de Energía, Medio Ambiente y Estudios Legislativos segunda, "Morena argumentó con datos falsos" y se negó a debatir el asunto en un parlamento abierto.

La vicecoordinadora del PRI en el Senado, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que la reforma legal a la industria eléctrica viola varios acuerdos internacionales, de los que México forma parte, por lo que al avalarla habrá consecuencias de carácter económico.

"Generará, además pérdida de credibilidad y confianza en nuestro país. Vamos a comprometer la salud y el futuro de los mexicanos, vamos a perder inversión y, por ende, fuentes de empleo.

"No presentaron un solo argumento para desechar el parlamento abierto, que no fuera distinto al hecho de que en la Cámara de Diputados ya se había celebrado un ejercicio igual; pero no quisieron que en el Senado hubiera uno", señaló.

El senador Julén Rementería, del PAN, aseguró que la razón, para presentar una acción de inconstitucionalidad, una vez que se avalen los cambios a la ley, los ampara. Y advirtió que es "una expropiación disfrazada" de la industria eléctrica.

Sobre el parlamento abierto al que convocará la oposición, y en el cual no está prevista la participación de algún representante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la senadora Alejandra Reynoso (PAN), aseguró que se les invitó, pero no estuvieron interesados en acudir ni defender su postura ante el tema.

Se espera que la reforma se discuta y se vote en la sesión de este martes, en el pleno del Senado, sin cambios a lo enviado por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, sin cambios a los que presentó el presidente López Obrador, el pasado 1 de febrero.

En tanto, el senador panista Damián Zepeda en su cuenta de Facebook compartió su postura sobre la reforma eléctrica, donde comentó: "yo quiero electricidad barata y limpia para los mexicanos, punto. No importa quién la genera, si es la CFE o privados. ¡Dejemos a un lado ideologías y rollos! La reforma eléctrica de AMLO hace lo contrario: electricidad sucia y cara.

A través de cuenta de Twitter, la Alianza Federalista pidió al Senado rechazar la reforma eléctrica que lo único que ocasionará será un retroceso.

La #AF exhorta al @SenadoMexicano a rechazar la Reforma Eléctrica que lo único que ocasionará será un retroceso. Los mexicanos queremos energía limpia, inversión privada para evitar monopolios y caminar hacia el futuro sustentable, no lo contrario a lo que esta reforma implica. — Alianza Federalista (@AFederalista) March 2, 2021





kach