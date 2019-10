Operativo contra Ovidio Guzmán: la vergüenza nacional e internacional

El operativo fallido para la captura del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, de nombre Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", marca un parteaguas en la historia de México al dejar al descubierto la falta de inteligencia y la incapacidad del Estado para realizar un operativo contra el narcotráfico, comentaron especialistas a LA SILLA ROTA.

Además, resaltaron que la explicación de las autoridades sobre los hechos deja muchas dudas, entre ellas, es saber ¿quién? o ¿quiénes? ordenaron y coordinaron el operativo, ya que la estructura y la disciplina militar tiene orden y jerarquías que impiden a los elementos actuar por su propia decisión.

Así fueron las múltiples balaceras ocurridas este jueves en Culiacán, Sinaloa https://t.co/VnP607l1f3 pic.twitter.com/rylFvhDkuf — La Silla Rota (@lasillarota) October 18, 2019





EL DÍA DESPUÉS

Un día después de los enfrentamientos, la policía comenzó a retirar lentamente algunos cuerpos y evidencia como casquillos y vehículos quemados.

Las calles antes del mediodía lucieron casi vacías, el miedo aún merma en la actitud de los culichis.

A unos metros de la Fiscalía General del Estado, que se ubica en el mismo sector que el domicilio en que se realizó el operativo fallido y comenzaron las agresiones, todavía hay media docena de camionetas con impactos de bala, una patrulla militar carbonizada y rastros de sangre y hueso en el pavimento.

En la Ciudad de México, José Luis González Meza, supuesto abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a nombre de la familia de Ovidio Guzmán López agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que hubiera tomado la determinación de no causarle daño.

De la misma manera, calificó al mandatario como "muy humano y cristiano" y extendió su agradecimiento a todo el equipo de seguridad nacional.

Se dice que la familia del líder del cártel de Sinaloa y el capo han declarado que el abogado no lo representa.

CONTRADICCIONES

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a diferencia de lo que señaló este jueves el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sí se realizó un operativo que obedecía a una orden de aprehensión en contra de Guzmán López. La noche del jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que a las 15:30 horas una patrulla con 30 elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaba un patrullaje en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos por hombres armados desde una vivienda.

"El personal de la patrulla, repelió la agresión, y tomó el control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López", dijo en un mensaje en el que estuvo presente Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

IMÁGENES PERTURBADORAS

La gente del crimen organizado que defendió a Ovidio Guzmán de las autoridades federales usaron rifles Barrett calibre 50. No es la primera vez que esta compañía aparece en Sinaloa, ligada a grupos delictivos.

Barrett Firearms Manufacturing es la empresa que fabrica las peligrosas armas utilizadas en el arresto, y posterior liberación, de Ovidio Guzmán.

ESTADOS UNIDOS LO QUIERE

El gobierno de Estados Unidos quiere extraditar a los hermanos Ovidio Guzmán López "El Ratón" y a Joaquín Guzmán López "El Güero" o "Güero Moreno", hijos del "Chapo" por acusaciones en su contra por conspirar y aceptar distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, metanfetaminas y marihuana a la Unión Americana.

REACCIONES DE LA PRENSA INTERNACIONAL

La detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ''El Chapo'' fue tendencia mundial.

Así dio cuenta la prensa internacional el terror y pánico que vieron los sinaloenses ayer.

La BBC de Londres informó que el caos y la confusión se apoderaron de Culiacán tras la detención del hijo de El Chapo. El medio británico resaltó la trayectoria criminal de Ovidio Guzmán.

El New York Times señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue humillado, quien ha batallado para llevar a cabo una estrategia de seguridad para combatir los niveles récord de violencia en el país.

El diario estadounidense The Wall Street Journal criticó la acción del equipo de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El periódico especializado publicó: "Lo único peor que tratar de capturar a un narcotraficante sin un plan y desencadenar una guerra urbana es tratar de capturar a un señor de la droga sin un plan, desencadenar una guerra urbana y dejarlo ir".

Agencias como EFE y AP dieron cobertura a los enfrentamientos que comenzaron cerca de las tres de la tarde en la capital de Sinaloa.

EFE puso como su nota principal durante varias horas la cobertura en vivo de la jornada, señalando que hubo un caos en Culiacán además de la incertidumbre que se vivía por parte de los ciudadanos e incluso de las autoridades locales y estatales.

La agencia AP, dedicó una nota en su sección internacional sobre la violencia que se desato en Culiacán, tras la detención del hijo del fundador del cártel de Sinaloa, mencionando que hubo un enfrentamiento con fuerzas federales tras su captura.

SEMANA DE PESADILLA

El lunes había un ambiente de optimismo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraba que no había "nada que presumir", sin embargo, refirió que el país se encontraba en un "punto de inflexión" con una tendencia delictiva a la baja, la pacificación daba frutos.

A las 7:30 horas, mientras aún hablaba Durazo en Palacio Nacional, un convoy de la Policía Estatal de Michoacán era emboscado por hombres fuertemente armados, en la refriega 13 uniformados murieron. Detrás de la masacre estaban presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al día siguiente, a las 17:30, en Iguala, Guerrero, elementos del Ejército fueron agredidos por un convoy de hombres armados que se habían topado de frente. La versión oficial dice que un solo soldado con metralladora disparó contra los civiles, matando a 14 de ellos y muriendo en la "hazaña". Las víctimas eran presuntos miembros de Guerreros Unidos. La escena de los hechos arrojó varias irregularidades. Dos horas más tarde, en Acámbaro, Guanajuato, hombres armados atacaron un hotel donde se hospedaban elementos de la Policía Federal, lanzando incluso una granada en contra de los uniformados. En respuesta los oficiales iniciaron una persecución que dejó cuatro presuntos criminales muertos.

El jueves, Culiacán, fue la "cereza del pastel".

LA ALERTA DE ESPECIALISTAS

Especialistas en seguridad nacional mencionaron que los hechos que se registraron en Culiacán, Sinaloa, son una "vergüenza nacional e internacional" que, además de marcar al Ejército y la Guardia Nacional, dan la pauta de actuar de los grupos criminales cuando sea detenido uno de sus integrantes.

Los académicos comentaron que el operativo en Culiacán debe de ser un punto de inflexión para el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo lleve a determinar que la estrategia de "abrazos y no balsos" o "fuchi, huácala" no es la correcta.

"Para el Estado representa un reto fuerte. Los hechos de ayer dejan claro que, el que pone las reglas de los enfrentamientos es el cártel de Sinaloa. Para el Estado significa que es una estrategia fallida y que su objetivo de inhibir a los cárteles no se va a lograr, por el contrario, están ascendiendo los homicidios, y esto no significa el fortalecimiento sólo del cártel de Sinaloa, sino de todos los grupos, los cuales ya saben lo que tienen que hacer para doblegar al Estado. Cualquier ofensiva que realice el Estado, el crimen va a responder de forma similar, principalmente los de Jalisco y los del Golfo", comenta Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

"Es algo completamente lamentable. Es la claudicación de este gobierno en la lucha contra los criminales, por lo menos así se vio públicamente ayer, al hacer un operativo sin inteligencia y con mentiras que nos han dicho desde el jueves. Hoy nos dijeron otra versión. Lo único claro es el terror de la gente que estuvo ahí. Esto es un parteaguas, y no el lunes cuando Alfonzo Durazo habló de un punto de inflexión, porque según él, los homicidios van para abajo. Creo que ayer fue el punto en que el Estado sede ante los narcotraficantes", consideró María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

"Es un parteaguas en el manejo de las operaciones contra la delincuencia organizada, el algo histórico, al nivel de la fuga de ´El Chapo´ con Vicente Fox o del Chapo con Enrique Peña Nieto, a ese nivel. Tenemos a las fuerzas armadas que están desmoralizadas por lo que sucedió, varios errores tácticos de protección a las instalaciones militares para evitar la respuesta o contraataque de los criminales", explicó Gerardo Rodríguez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

"Tiene varios ángulos de respuesta. Primero, hubo una incapacidad en diferentes momentos y procesos de lo que sucedió ayer. Se cometieron errores, precipitaciones y esto detonó una respuesta de la delincuencia organizada de la facción del cártel de Sinaloa que está bajo el control de los hijos de ´El Chapo´. Esto quiere decir que no hay control claro dentro de la estructura militar, ya que los errores fueron cometidos por Ejército, como por la Guardia Nacional. No hay un control para realizar este tipo de operativos, esto revela graves errores en la estructura de mando. Segundo, se revela la falta de capacidad e inteligencia para prever una respuesta del crimen organizado. Tercero, se notó la incapacidad para responder y movilizarse de acuerdo con la respuesta de los sicarios. Todo esto deja una visión pesimista sobre la capacidad de las instituciones de seguridad y la política de seguridad", indicó Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).

URGE ESTRATEGIA

Los especialistas comentaron que la explicación de las autoridades sobre los hechos deja muchas dudas, entre ellas, es saber ¿quién? o ¿quiénes? ordenaron y coordinaron el operativo, ya que la estructura y la disciplina militar tiene orden y jerarquías que impiden a los elementos actuar por su propia decisión.

"Uno de los mensajes que dejó Culiacán, es que el cártel de Sinaloa tiene un control absoluto de Sinaloa, así como una capacidad de despliegue superior a todo el Estado. Ayer no vimos presencia de policía municipal y estatal, nunca se coordinaron con las autoridades.

"No es creíble el discurso de las autoridades, ya que, si asumimos por cierta la versión de Alfonso Durazo revela muchas deficiencias, sino es así, deja otras al descubierto. Esto deja claras deficiencias de inteligencia del Estado, al no tomarse una decisión clara para un operativo de esa magnitud. Todavía tenemos que conocer en verdad lo que sucedió, porque no fue un error, fue una decisión que tomaron los mandos", comentó Gerardo Rodríguez Luna.

"Esto es un parteaguas. No se puede seguir con la estrategia de Calderón y de Peña Nieto, pero la contraestrategia de no atacarlos, que es la que aplica este gobierno, tampoco está funcionando. Se necesita una tercera estrategia que, no se ve que se esté elaborando. Debe ser una estrategia con inteligencia y atacando los activos financieros. Los militares y sobre el Ejército, no hacen una acción sin estar plenamente coordinada y señalada por sus superiores. Se tiene que investigar para determinar si hay más responsabilidades a nivel mando, porque la orden la tuvo que dar un coronel, un secretario o el propio presidente", refirió Raúl Benítez Manaut.

"Se puede esperar que el presidente reaccione y cambie su estrategia o que sigamos por el mismo camino de doblarse. Lo hemos visto en los últimos días con la toma de unos camiones y a cambio les dan plazas de maestros. Creo que si no cambia la estrategia, vamos a seguir viendo que cualquiera puede hacer lo quiere, es algo muy grave lo que pasó ayer. No se evitó una masacre, porque se abrió la puerta para muchas masacres en un futuro.

Hay que seguir la línea de mando. Los militares no actúan por cuenta propia. Los secretarios de Seguridad Pública y de la Sedena, así como el titular de la Guardia Nacional debieron estar informados desde el principio del operativo, por lo que ellos también tienen responsabilidad. No es creíble que los elementos actuaron por su cuenta", dijo María Elena Morera.

Preocupación y caos en Culiacán

"Fue un operativo mal planeado. No llegaron a tiempo los refuerzos, lo que habla también de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en Culiacán y todo Sinaloa, con el amparo del gobernador y los presidentes municipales. Es una vergüenza pública nacional e internacional. Abre un paso a la impunidad y para tomarle la medida al Estado", detalló Gerardo Rodríguez.

IP PIDE RESULTADOS

Empresarios aglutinados en cúpulas empresariales urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconozca el problema de inseguridad y el narcotráfico.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado enérgico al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que reconozca el problema que existe de la inseguridad y el narcotráfico, por lo que dijo es necesario modificar la estrategia para combatir este mal.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) urgió al presidente López Obrador a generar resultados y no sólo hablar de planes contra el crimen.

El presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que la seguridad y la impunidad, son de los grandes problemas que aquejan al país y que estas se deben de atender para darle una puntual solución, sobre todo por lo ocurrido en Culiacán Sinaloa, donde un grupo delincuencial se enfrentó al ejército.

AJ