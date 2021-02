Operadores de Elba Esther apoyan a AMLO desde el SNTE

Entre promesas de operar políticamente en la defensa y promoción del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, a cambio de “echar atrás” la reforma educativa, grupos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han dado su absoluto respaldo al tres veces candidato presidencial, en un hecho sin precedentes para la organización magisterial de tradición priísta.

A cuatro meses y medio de la jornada electoral donde están en juego más de 3 mil 400 cargos, incluida la Presidencia de la República, expresiones del sindicato magisterial con presencia en 80% de los distritos electorales del país, se inclinan en favor del fundador y abanderado de Morena gracias a la influencia de liderazgos del “gordillismo”.

Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y exsubsecretario de Educación Pública, así como Rafael Ochoa, exsecretario general del SNTE durante 11 años, son precisamente dos liderazgos con capital político electoral para el tabasqueño desde el sector magisterial.

Ambos encabezan la organización “Redes Sociales Progresistas” (RSP), integrada por agremiados del SNTE, por medio de las cual se apoya a López Obrador rumbo a la elección presidencial.

A ellos se ha sumado el propio nieto de la exlideresa del SNTE, René Fujiwara Montelongo, quien en la primera semana de este mes anunció su respaldo a Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su abuela lo apoya en su decisión de sumarse al proyecto del precandidato presidencial.

Elección Edomex: los primeros coqueteos

Las primeras manifestaciones de respaldo hacia Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvieron su origen en mayo de 2017, cuando Alfredo del Mazo (PRI) y la maestra Delfina Gómez, candidata del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, eran protagonistas de una cerrada contienda por la gubernatura de la entidad.

Un mes antes de las votaciones sorprendió el ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, al llamar a los maestros a votar por Delfina Gómez.

Un video difundido por un diario nacional, lo mostró dirigiéndose a un grupo de docentes para compartirles una conversación que tuvo con la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien entonces estaba en prisión enfrentando un proceso judicial por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Está participando ahora en el Estado de México como candidata Delfina, me decía la maestra Elba Esther: 'Es maestra. ¿Por qué no haces un esfuerzo? Yo sé que tú ya no quieres mucho meterle a eso y dar la cara, pero ayúdenle, es maestra'", decía Ochoa Guzmán.

Yerno de Gordillo confirma apoyo a AMLO

Para enero de 2018, Fernando González Sánchez, yerno de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo y otrora subsecretario de Educación Básica en el Sexenio de Felipe Calderón, aseguró que docentes de todo el país y “de todos los colores” votarían el próximo 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador.

Al político tabasqueño lo describió como “un auténtico liderazgo” con cualidades para convertirse en el próximo presidente y vaticinó que el fundador y abanderado de Morena sería respaldado por el magisterio debido a su “sensibilidad” hacia el gremio.

En una entrevista con El Universal, Fernando González aseguró que contrario a la tradición priísta que caracteriza a la organización sindical, no votarían por el abanderado del Revolucionario Institucional en protesta a la reforma educativa que promovió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los de todo el país, de todos los colores, de todas las corrientes que integran al magisterio nacional y me parecen que están construyendo la decisión de votar por Andrés Manuel López Obrador (..) Hay que seguir trabajando para que los maestros y la sociedad en general entiendan el liderazgo que ha venido creando, construyendo a lo largo de muchos años, esta autoridad moral, esta calidad política, esta calidad humana, esta calidez de líder social, de activista social que tiene Andrés Manuel” declaró el yerno de Elba Esther en una entrevista al diario de circulación nacional.

Nieto de Elba Esther se une a Andrés Manuel

René Fujiwara Montelongo, nieto de Elba Esther Gordillo, también se sumó al proyecto de López Obrador tras tirar “la mentira” que se gestó para presentarlo como un “peligro para México”.

El también ex diputado federal por el Partido Nueva Alianza (Panal), además aseguró que su abuela apoya su decisión de respaldar al político tabasqueño.





“Con mi abuela platico mucho, pues sí, claro que platicamos. Ella tiene también sus opiniones de todo esto, pero en general yo creo que apoya mis propias decisiones”, señaló al ser entrevistado tras una renuncia masiva de jóvenes al partido Nueva Alianza en la Ciudad de México.

El pacto por la reforma educativa

La alianza entre grupos del SNTE y el fundador de Morena paso de la intención a la realidad a partir de la firma, el pasado fin de semana, de un acuerdo para dar marcha atrás a la reforma educativa.

El domingo 10 de febrero, en un evento multitudinario organizado por Rafael Ochoa en Zacatecas, donde se concentraron alrededor de 10 mil docentes de diversos estados del país, el precandidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” que integran Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, suscribió el “Acuerdo para la transformación de la educación en México”.









El documento plantea eliminar puntos centrales de la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2013. Esencialmente el aspirante presidencial se compromete a eliminar el carácter punitivo de la evaluación docente, es decir, derogar las medidas que establecen que los maestros están obligados a presentar evaluaciones periódicas y, de no aprobarlas, serán sustituidos. También se eliminaría aquella por la que se despide a los docentes después de tres faltas continuas a su centro de trabajo.

El principal acuerdo es revertir las modificaciones constitucionales en materia educativa y enviar al Congreso de la Unión un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente “que respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, dé certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.

Magisterio corresponde. Ofrece operar en favor de AMLO

Tras la firma del citado acuerdo que concreta la unión entre el magisterio y el político tabasqueño, las “Redes Sociales Progresistas” (RSP), organización liderada por miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se ofrecieron a defender el voto el 1 de julio.

De acuerdo con Fernando González, ex subsecretario de Educación y yerno de Elba Esther Gordillo, concretarlo dependerá de la aceptación de los dirigentes de Morena.

Las llamadas “Redes Sociales Progresistas” además constituirán 69 mil comités de representación a lo largo del país para apoyar al precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, con el fin de “enriquecer” el proyecto alternativo de nación propuesto por López Obrador.

La división del SNTE

Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conformado por un millón 619 mil docentes, atraviesa una profunda crisis generada por la elección de Juan Díaz de la Torre (ex aliado de Elba Esther Gordillo y hoy adversario) como presidente del Consejo General.

Hay quienes lo acusan de buscar utilizar al magisterio para operar en favor de José Antonio Meade, candidato de la alianza “Todos por México” que encabeza el PRI-PVEM y Panal.

Maestros disidentes alistan acciones jurídicas contra su elección pues el proceso se dio a pesar de una suspensión otorgada por un juez federal, tras la promoción de 30 amparos en su contra por haber ocupado simultáneamente la secretaría y la presidencia, violando los estatutos de la organización sindical.

