Operación militar de EU en México no puede ser descartada: The Wall Street Journal

En un editorial titulado "La cartelización de México. Los consumidores de drogas estadounidenses son cómplices del asesinato y el caos", el diario The Wall Street Journal plantea que si México no puede controlar su territorio, la DEA debe venir por los autores del asesinato de los LeBarón, y una intervención militar no debe ser descartada.

El texto inicia de la siguiente forma: La matanza el lunes de tres mujeres mormonas y seis niños, todos ciudadanos estadounidenses que fueron residentes de México desde hace años, trae a casa una cruel realidad del vecino de Estados Unidos. Los cárteles del narcotráfico controlan grandes extensiones del país, y el gobierno de México con demasiada frecuencia está abrumado por el poder de fuego criminal y el dinero.

Hombres y mujeres atacaron a mujeres y niños mientras viajaban en camionetas en el estado norteño de Sonora a plena luz del día. Funcionarios mexicanos dijeron el martes que podría haber sido un error.

Al finalizar dice que se México no puede controlar su territorio, Estados Unidos debería hacer más por proteger a ciudadanos americanos en ambos países. La DEA debería ser capaz de identificar y localizar a aquellos que ordenaron los asesinatos del lunes, asegurando que sus muertes serían una señal de que la justicia de Estados Unidos tiene un largo alcance. Una operación militar no puede ser descartada.

JGM