Operación militar contra narcos, piden a Trump; aquí, cambio de estrategia

Especialistas en temas de seguridad nacional aseguraron que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador replantee la estrategia de seguridad que hasta el momento ha llevado para "combatir" la inseguridad y a los grupos del crimen organizado que realizan actividades delictivas en el país. En tanto, en Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en su editorial que si México no puede controlar su territorio, la DEA debe venir por los autores del asesinato de los LeBarón, y una intervención militar no debe ser descartada.

Los expertos mencionaron que la nueva estrategia debe basarse en metodologías con metas al largo y corto plazo, así como en la detención de líderes de organizaciones criminales que hay en diferentes entidades del país, como las presuntamente involucradas en el asesinito de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón.

Jorge Alberto Lara Rivera, académico de Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que si lo que se evalúa es propuestas de campaña, de transición, Plan Nacional de Desarrollo, acciones y discursos del Presidente y su equipo, definitivamente no hay una estrategia.

"Hay acciones inconexas, incluso contradictorias para atender las acciones de crimen organizado a través de acciones medibles. La muestra más clara es el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que sería importante es que el gobierno tome en serio la responsabilidad para que se tenga una estrategia medible para atender la realidad que enfrentamos", agregó.

Consideró que en primer lugar no se debe negar la problemática que significa el crimen organizado, si debe olvidar que el gobierno federal por mandato constitucional tiene responsabilidades.

"El gobierno ha generado una visión, una propuesta de amnistía contra el crimen organizado. Eso no lo dice uno, lo dijo el propio Presidente de la República y cada que puede lo reitera. Entonces para empezar nadie llama a una guerra, a una violación masiva de derechos humanos, nadie llama a que se pase por encima de la seguridad nadie. De lo que se trata es de aplicar el derecho con los instrumentos robustos de justicia, seguridad e inteligencia que se diseñaron. Esto se tiene que complementar con las responsabilidades de las autoridades estatales", explicó el especialista en seguridad nacional.

Lara Rivera dijo que la Constitución dispone la detención y procesamiento de una persona que haya cometido un delito, por lo que debe de detenerse a esas personas sin que haya un miramiento, ya que el sistema judicial y jurídico ya tiene prescritas garantías muy robustas en materia del debido proceso, en materia de inocencia, en mecanismos alternos.

"No veo motivos para no generar esquemas de detención para los que transgredan la ley. Esto debe hacerse con una mirada estratégica. Aquí la inteligencia juega un papel importante para generar estos criterios. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República tenga un papel importante al momento de analizar el mapa de riesgo y conductas que deben de ser atacadas", añadió.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dijo que analizando los indicadores de violencia que tiene el país, cualquier institución que sostenga sus políticas públicas en base a la evaluación de resultados, si las políticas implementadas no cumplen con los objetivos previstos, la propia metodología y el ciclo de las políticas públicas dicen que debes de regresar a replantear el diseño y construcción de las políticas y estrategias.

"Entonces las políticas y estrategias deben de ser flexibles para admitir cambios para enfrentar las adversidades. A veces las perspectivas pueden ser equivocadas, por lo que se requieren ajustes. No es ningún pecado cambiar mientras es para mejorar. En este proceso se deben de ajustar los mecanismos y estrategias, porque los riesgos y amenazas son cambiantes. Entonces se debe de tener la flexibilidad. Este cambio incluye a los actores que están implementado las políticas en materia de seguridad", agregó.

Rodríguez Sánchez Lara consideró que hace falta inteligencia en terreno y mayor estado de fuerza desplegable, hacer los esfuerzos para cumplir con lo que plantea el presidente de al menos de 120 mil guardias nacionales, lo cual es relevantes porque con el cambio de gobierno hay un déficit de personal que carece de capacidades para hacer un análisis de inteligencia en todo el país.

"Claro que es importante –detener criminales-. Es fundamental el que se haga un esfuerzo importante en detener a los líderes criminales de México, así como a los segundos o terceros que están en la estructura. No podemos dejar en la impunidad a los grandes criminales que son responsables de asesinatos en el país", agregó.

Operación militar no debe ser descartada: The Wall Street Journal

En un editorial titulado "La cartelización de México. Los consumidores de drogas estadounidenses son cómplices del asesinato y el caos", el diario The Wall Street Journal plantea que si México no puede controlar su territorio, la DEA debe venir por los autores del asesinato de los LeBarón, y una intervención militar no debe ser descartada.

El texto inicia de la siguiente forma: La matanza el lunes de tres mujeres mormonas y seis niños, todos ciudadanos estadounidenses que fueron residentes de México desde hace años, trae a casa una cruel realidad del vecino de Estados Unidos. Los cárteles del narcotráfico controlan grandes extensiones del país, y el gobierno de México con demasiada frecuencia está abrumado por el poder de fuego criminal y el dinero.

JGM