ESPECIALISTAS ALERTAN

Opaco, proceso de selección de comisionados de INAI: excomisionadas

María Marván advierte que está en riesgo el derecho a la información con un INAI afín al PRI; Jacqueline Peschard critica el proceso de selección en el Senado

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 29/04/2018 09:39 p.m.

Marván y Peschard criticaron que el PRI con sus aliados PT-Morena hicieron lo posible en el Senado para la designación de los comisionados faltantes del INAI

Fue un proceso desaseado, atropellado y completamente opaco el que se utilizó para elegir a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), consideran dos expresidentas del organismo.

Está por verse si los ciudadanos podrán ejercer el derecho de acceso a la información con un INAI en donde predominan personajes cercanos al PRI, alertó María Marván, excomisionada presidenta del entonces IFAI, por lo que solicitó que desde ahora los comisionados seleccionados hagan un compromiso público de abstenerse de participar en los asuntos en los que esté involucrado el PRI, el Senado y la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues Bonnin es cercano a la titular de esa dependencia.

María Marván

Jacqueline Peschard y María Marván, ambas excomisionadas presidentas de la autoridad responsable de la transparencia, coincidieron en dejar al margen de la crítica a Blanca Lilia Ibarra, una de las elegidas, a quien se le reconoce un buen trabajo como titular del instituto de transparencia de Puebla.

Las especialistas en materia de transparencia y acceso a la información comentaron el hecho de que el Senado de la República, y en específico el PRI, sus partidos aliados y la fracción PT-Morena hicieron posible la designación de los comisionados faltantes del INAI, quienes no eran bien vistos por los partidos que conforman la coalición "Por México al Frente": PAN, PRD y Panal.

Sin estar el tema en el orden del día, para sorpresa de todos, la Mesa Directiva del Senado introdujo la aprobación de los comisionados en el debate y aunque PAN, PRD y MC salieron del salón para que no hubiera quórum y no se pudiera someter a votación, PT-Morena permaneció en el recinto y aunque no votó, la presencia de sus senadores hizo posible el quórum. Todo ello ocurrió después de las 3 de la mañana del jueves pasado.

Marván Laborde lamentó que por decisión del PRI se escoja a dos empleados del Congreso cuando el Senado es sujeto obligado de las leyes de transparencia. Blanca Lilia Ibarra era directora del Canal del Congreso y Carlos Alberto Bonnin era jefe de la Unidad de Transparencia del Senado.

"Habrá conflicto de intereses. Desde ahora deberan de excusarse de participar en asuntos relacionados con el Senado", enfatizó.

En su opinión, la pregunta ahora es si este organismo autónomo puede ser un contrapeso del Ejecutivo y de todos los sujetos obligados de la ley de transparencia y acceso a la información.

Jacqueline Peschard señaló que independientemente de que Ibarra es buena selección, es muy desaseado no cumplir con todos los procedimientos que se han exigido para el nombramiento. Recordó que en el caso del INAI ya había un precedente importante, pues en la última selección de comisionados hubo un claro involucramiento de sociedad civil en un proceso donde hubo mucha apertura.

Jacqueline Peschard

"Los senadores no se hacen cargo de que deben rendir cuentas sobre cómo hacen los nombramientos. No se trata sólo de ponerse acuerdo entre los partidos. Es establecer criterios claros, abrir el proceso para la vigilancia de la sociedad civil. Que el proceso de ponerse de acuerdo sea abierto y con criterios claros, más allá de lo que señala la ley", dijo.

María Marván enfatizó que el proceso fue "bastante atropellado y completamente opaco". Refirió que el Senado se tardó mucho en sacar la convocatoria y durante un mes no ocurrió nada. Apenas esta semana se hicieron las entrevistas a los candidatos y la semana pasada formaron el grupo de acompañamiento.

Todo a la carrera y fuera de la ley porque, subrayó, los senadores tienen la obligacion por ley de involucrar a la sociedad civil en el proceso.

"Creo que no hubo una deliberacion y mucho menos pública. A diferencia de la vez pasada, decidieron no hacer examen. Y las comparecencias fueron un mero trámite para justificar una decision que habian tomado desde antes", consideró.

Dijo que el Pleno del INAI tendrá una predominancia de personajes cercanos al PRI. El actual comisionado Eugenio Monterrey Chepov es un personaje cercano al presidente de la República, y el actual comisionado presidente Francisco Javier Acuña "ha solapado muchas de las decisiones que han favorecido al PRI. Y la comisionada Patricia Kurczyn es esposa de un exgobernador priista".

LEA TAMBIEN Acusan desaseo del Senado en ley de publicidad y nombramientos del INAI A punto de cerrar el periodo ordinario, los legisladores están bajo serios señalamientos de malas prácticas

LEA TAMBIEN Se cuelan al INAI comisionados de filiación priísta Se trata de Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena; su elección fue criticada por senadores de oposición

AJ