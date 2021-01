Opacidad sobre salud de AMLO promueve incertidumbre: expertos

Conocer el estado de salud del presidente López Obrador no es una pregunta nueva en el contexto de la pandemia covid. Si bien las autoridades de salud declararon que no emitirán información sobre su evolución por covid argumentando que es un asunto privado, el tema ha suscitado un debate en torno a qué tan privada o no debe ser la salud del mandatario por ser un servidor público.

Especialistas consultados por La Silla Rota consideraron que, si bien él tiene derecho a la privacidad, ésta se reduce por el cargo público que ostenta.

En entrevista, el exministro José Ramón Cossío consideró que, a diferencia de un ciudadano ordinario, como servidor público se debería transparentar una cantidad mayor de información. Y destacó que la Corte sentó precedentes relacionados al tema al considerar que quienes ocupan un cargo público están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público de sus acciones.

Creo que sí está obligado a proporcionar información; no una información morbosa sobre sus condiciones -precisó-, pero sí sobre su condición general porque, aunque no se le desea ni a él ni a nadie, de sobrevenir una situación de incapacidad ¿Cómo sabemos que está tomando él las decisiones? ¿Si está en un estado de alerta lo suficientemente claro? La única manera en la que esto es posible es mediante el escrutinio público. Y a ese escrutinio público, me parece que el presidente y el resto de los servidores públicos sí están obligados a proporcionar y hacer pública esa información

Este jueves 28 de enero, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, anunció a los diputados de Morena durante la inauguración de su reunión plenaria, que el presidente López Obrador regresará a la vida política en unos días. Sin decir fecha exacta.

"Antes de abordar cualquier otro tema quiero informarles que la salud de nuestro presidente está bien, muy satisfactoria. En unos días estará de nuevo con nosotros y en plena actividad", aseguró.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, dijo en Twitter que el Gobierno continúa su marcha, así como los programas y obras; ante la emergencia sanitaria, avanza el plan de vacunación. "El pdte. @lopezobrador_ recupera poco a poco su vigor y su salud. Sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando tranquilamente..."

ANTECEDENTES

Desde febrero de 2020, el gabinete y el presidente se hacen pruebas covid sin que se sepan los resultados de dichos análisis, más los que deciden hacerlos públicos.

En octubre, AMLO Cada martes desde hace dos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza una prueba de COVID-19, para estar seguro de que no está contagiado y puede seguir con sus actividades.

"Me hago una prueba (de COVID) por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho", dijo el mandatario en su conferencia matutina este lunes.

El 10 de octubre de 2019 durante su conferencia mañanera, el mandatario informó que a través del INAI había recibido una solicitud para conocer su estado de salud físico, general, mental, así como una evaluación cardiovascular, entre otros. "Imagínense, no se miden. Nada más decirles que es un exceso", respondió.

López Obrador expuso que también se pide un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual. El dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedades cardio respiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, y si durante su vida ha sufrido parálisis facial, análisis toxicológicos y de enfermedades degenerativas o terminales o males cardiacos.

"imagínense, no se miden, voy a tener que ir al...Así están. Para qué, estoy al cien, me dio una gripa pero ya estoy saliendo".

DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS, ABIERTOS O PRIVADOS

Jacqueline Peschard, especialista en temas de transparencia y exconsejera del INAI, subrayó que si bien los datos de salud personal sí son considerados por ley como confidenciales por ser datos sensibles, deben ser protegidos. Pero coincidió con el exministro Cossío en que el caso del presidente López Obrador debería ser la excepción.

Es de interés público saber cómo va evolucionando en cuanto a gravedad o no, de la enfermedad. Pero todos los servidores públicos en general -según una sentencia de la Corte- tienen una menor protección en sus derechos porque tienen que cumplir con un servicio público

La situación ideal, sugirió, sería que él mismo consintiera en hacer pública esta información, aunque eso no significa ofrecer datos demasiado precisos. "Conocer la evolución de su enfermedad y no que haya opacidad porque eso genera incertidumbre. La propia ley de transparencia señala que cuando el interés público es superior a la protección del dato personal, se debe realizar una prueba de interés y eso ya lo ha hecho el INAI en otras ocasiones. Recuerdo que en 2020 se pidió dar a conocer una prueba covid que le hicieron al presidente y no se dio a conocer. No obstante, el INAI determinó que sí se debía publicar porque era un tema de interés público saber que no estaba contagiado en aquel momento".

Agregó que, por ejemplo, sería un exceso solicitar información sobre el seguimiento día a día de las fiebres que presente o su nivel de oxigenación en sangre. "Lo intrusivo dependería del nivel de detalle que se está pidiendo como por ejemplo esos datos. Pero sí conocer el reporte general de salud que hace el médico, es decir, cosas que van dando cuenta de que el presidente este efectivamente bien al cargo de la función que desempeña".

En el actual contexto de la pandemia, la politóloga y académica del Colegio de México Soledad Loaeza consideró que el presidente sí debería hacer público su estado de salud, aun cuando él apele a su derecho a la privacidad.

"Es un reclamo que él hace desde hace tiempo en relación a otras situaciones; pero el ser presidente de la República lo coloca en una categoría social política diferente a la del resto de los mexicanos, y esta categoría tiene sus propias obligaciones que él tendría que reconocer", dijo.

Incluso, consideró que si el argumento fuera "un asunto de seguridad nacional", pesaría más que su derecho a la privacidad. "En casos anteriores los expresidentes reaccionaron igual: mal. Pero es porque reclaman el privilegio a no hacer público algo que es público; no están reclamando un derecho sino un privilegio. Pero ese privilegio nos afecta a todos los mexicanos", precisó.

Deseo fervientemente que el presidente se mejore lo más rápido posible porque la situación política se empieza a descomponer en la medida en la que dejan pasar el tiempo sin información, puede dar pie a rumores. Y los rumores se contrarrestan con información

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Blanca Lilia Ibarra, aclaró este jueves que ningún funcionario público está obligado por ley a dar detalles sobre su enfermedad.

De todos modos, "conviene estar informados sobre el estado de salud de nuestros gobernantes", y ejemplificó que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en un video que tenía covid-19, mientras que el equipo médico del estadounidense Donald Trump dio varios partes médicos sobre su estado por el coronavirus.

FOX, CALDERÓN Y PEÑA NIETO

Francisco Acuña, extitular del INAI refirió en octubre de 2019, en una colaboración periodística en el periódico Excelsior que "en el caso de la salud del presidente en turno y de los expresidentes mexicanos existen limitantes, porque nuestra legislación de transparencia y la correlativa en protección de datos personales reconocen que esa información es confidencial, salvo que su titular la quiera compartir".

Relató que el tema no es menor si se considera que "una quiebra en la salud de un mandatario puede causar efectos diversos a la economía y a la estabilidad política". Y recordó que el tema fue abordado también con los ex presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto.

Daniel Lizárraga, periodista con especialidad en temas de transparencia, publicó en 2009 en la revista Proceso lo difícil que era acceder a esa información, caso particular cuando el presidente Calderón se fracturó el hombro izquierdo tras caer de una bicicleta en Los Pinos el 30 de agosto del 2008. Y precisó que en aquella ocasión el Estado Mayor presidencial resumió el tema en una frase "se encuentra en buen estado de salud" pues el resto de los datos se consideraron confidenciales.

Y relató que en aquellos años Ricardo Monreal, entonces senador por el partido del Trabajo, presentó una iniciativa de ley para obligar al presidente de la República, al entonces Procurador General de la República, los ministros de la Corte y legisladores a presentar tres exámenes, antes de asumir sus cargos públicos. "Uno de aptitudes, otro de salud física y otro de salud mental y los resultados serían públicos", argumentó Monreal tras precisar que la propuesta era con dedicatoria al expresidente Fox al considerarlo como "un personaje con graves trastornos de personalidad".

Y EN EL CONGRESO...

Durante los meses más álgidos de la pandemia en la Cámara de Diputados, algunos coordinadores parlamentarios informaron a la prensa de su estado de salud publicando en sus redes sociales los resultados de laboratorio de diversas pruebas covid practicadas.

Es vital actuar con responsabilidad y compromiso. Cuidemos de nuestra salud y la de quienes nos rodean.

Comparto mi resultado negativo a la prueba Covid-19.

Estoy listo para atender y participar en la sesión extraordinaria de mañana miércoles en @Mx_Diputados pic.twitter.com/KbghVrN6Gj — Tonatiuh Bravo (@tonatiuhbp) July 21, 2020

La presidenta de ese órgano, Dulce María Sauri explicó la finalidad de esa decisión. "No puedo hablar por los demás, yo no subí el resultado de mi prueba en diciembre porque ya no estábamos en sesión. Pero ahora en mi caso tenía una doble intención; la primera era resaltar la importancia de hacernos las pruebas para ingresar a la Cámara por seguridad de todos. Y la segunda tiene que ver con que mis compañeros tienen derecho de saber que estoy en condiciones de realizar mi trabajo y no ser un riesgo para su salud", respondió a La Silla Rota.

Precisó que en 2005 presentó una iniciativa de ley para modificar la ley de protección de datos personales con el fin de que la condición de salud física y mental del presidente fuese considerada de interés público. "Sin embargo estas iniciativas no prosperaron. En 2019 presente otra porque mi convicción y creencia es que la salud del presidente, llámese como se llame, es un asunto de interés público".

Relató la ocasión en que el expresidente Fox fue operado de la columna vertebral a la par que sucedió una reunión en el consejo general de la ONU; y otra donde el ex presidente Peña Nieto fue operado para extirparle un nódulo en la tiroides.

Debería ser formar parte del proceso normal de información por parte de los Ejecutivos, aunque en el caso particular del covid del presidente no hay ninguna norma que le obligué a dar a conocer su estado de salud, no existe, excepto por voluntad propia

¿Y SI EL PRESIDENTE NO ESTÁ?

El exministro Cossío explicó que, en ausencia del presidente, sea temporal -mediante licencia- o definitiva -por razones diversas-, quién le sustituye es el titular de Gobernación. "En este último escenario de licencia definitiva, si el Congreso de la Unión está en período de sesiones se tendría que reunir en sesión de Congreso general; tener dos terceras partes del voto de senadores y diputados presentes para generar el quórum de asistencia. Y una vez generado el quorum se tendría que tomar una decisión por mayoría absoluta de los presentes, para designar a una persona que concluya el período del mandato presidencial".