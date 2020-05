ONGs alertan poca claridad en presupuesto para defender a las mujeres

Organizaciones de la Sociedad Civil Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs), manifestaron su incertidumbre por no obtener respuestas claras, tras la reunión que sostuvieron el viernes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y así lo dieron a conocer hoy en conferencia de prensa virtual, en donde además exhortaron a los legisladores federales a tomar cartas en el asunto.

"Nos causa desazón que, durante la reunión, las autoridades no nos brindaron una respuesta clara... no conocen con precisión el detalle de los montos y programas presupuestarios que están incluidos en el numeral 38... si incluye los programas para prevenir y atender las violencias contra las mujeres", informaron.

"Nos sorprende que el decreto presidencial publicado el 23 de abril contradice al decreto publicado el 30 de marzo. Este último establece como actividades esenciales los Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; servicios que no pueden operar sin recursos presupuestarios, no obstante, es preocupante lo comentado en la reunión, de no tener aún indicación sobre si se verá afectada la segunda ministración de los recursos para Refugios y sus Centros de Atención Externa".

Si bien reconocieron la disposición de la secretaria federal para abordar este tema, también adelantaron que, aunque la crisis económica que hoy prevalece es incuestionable, eso no debe afectar la defensa de los derechos de la mujer.

"La incertidumbre (económica) no debe afectar las acciones orientadas a garantizar la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior debe incluir, de manera explícita, la garantía del derecho a la vida y la seguridad de todas las mujeres, por lo que nos preocupa no tener certeza sobre los recursos que el Estado mexicano está orientando a prevenir y atender las violencias contra las mujeres y las niñas. Más aún, nos preocupa que las propias instituciones públicas que tienen a su cargo la prevención y atención de las violencias contra las mujeres tampoco tengan certeza", advirtieron.

Estas organizaciones en conjunto expresaron su preocupación al conocer de manera formal la cancelación de recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas que incluye las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs).

"No existe claridad sobre los recursos para atender la violencia contra las mujeres, problema que ha sido reconocido como una pandemia por las Naciones Unidas", señalaron.

De ahí que hicieron un llamado a los legisladores federales para intervenir en el tema y blindar "la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres... Recordamos a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: "no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres", salvo en los supuestos establecidos en esa ley y con la opinión de la Cámara de Diputados", concluyeron.