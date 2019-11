ONG urgen a AMLO frenar estigmatización y violencia contra periodistas

Integrantes de una misión de observación internacional en materia de libertad de expresión lamentaron la falta de compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acabar con la impunidad en los homicidios y desapariciones de periodistas en México, así como para detener la estigmatización que ha incrementado el riesgo del ejercicio periodístico.

Organizaciones internacionales de la sociedad civil exigieron al gobierno mexicano combatir la estigmatización y la impunidad alrededor del ejercicio periodístico en el país.

Tras el diálogo con el presidente de México y funcionarios del gobierno, la Misión Internacional manifiesta su preocupación por la falta de compromiso que ha mostrado el Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión.



Diecisiete instituciones criticaron que dicha estigmatización se genere desde la propia Presidencia de la República y demandaron al gobierno asumir el compromiso de resolver por lo menos tres asesinatos contra comunicadores.

También exigieron que se capacite a las personas responsables de implementar el protocolo y mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que incremente significativamente los recursos del mecanismo, así como que cese la estigmatización contra los periodistas y medios de comunicación, en específico sobre las actuaciones y comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

"El presidente asumió la presidencia con una herencia terrible de violencia e impunidad y se comprometió a no permitir más asesinatos de periodistas, generando una gran esperanza a través del país. La esperanza no debe de convertirse en desilusión", aseveró Emmanuel Colombié, de Reporteros Sin Fronteras Internacional.

Colombié, encargado de leer el informe de las primeras conclusiones de la misión de observación, hizo referencia a las declaraciones del presidente en su mañanera sobre que no maneja un lenguaje que estigmatice a los comunicadores, pero dijo "esa estigmatización de la prensa es, sin embargo, una realidad y una de las mayores preocupaciones de periodistas, medios de comunicación y organizaciones mexicanas encontradas por la misión, debido al efecto cascada que tiene con periodistas en los estados".

Tras señalar que México se convirtió en el país "más mortífero del mundo" para los periodistas, resaltó que 99% de los homicidios y las desapariciones no se esclarecen, en tanto que no hay garantías para ejercer el oficio "sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones".

La misión internacional lamentó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no aceptara reunirse con la misión, que fue recibida por funcionarios sin capacidad de formalizar compromisos.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, "no se comprometió a reducir 2% anual la impunidad en crímenes contra periodistas, ni crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos".

"Estamos cansados de salir a gritar justicia. Mientras aumenta el nivel de violencia, también aumenta la incertidumbre laboral la precarización del trabajo", dijo Silver Meza, de Iniciativa Sinaloa, quien también evidenció la diferencia que existe entre las condiciones laborales para los periodistas en la capital del país con respecto a la que se vive en los estados de la República.

De manera conjunta, señalaron que el tema de la publicidad tiene que estar regulado, y no puede estar "estipulado solo a criterios políticos, porque tenemos que garantizar que sea cual sea la administración que gobierne un país, estén perfectamente perfilados los criterios por los que se le asigna publicidad a un determinado medio".

En la puerta también tienen una reunión programada con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación para trazar una ruta de seguimiento a estas recomendaciones.

La misión está integrada por Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women´s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).

