ONG alertan ante inminente aval a Guardia Nacional

Al iniciar el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, la atención se centra en el análisis de la aprobación la Guardia Nacional, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado por organizaciones no gubernamentales y expertos en seguridad nacional, como la continuidad de la militarización del país y el abandono de las instituciones de seguridad pública.

Las agrupaciones y los especialistas en el tema, coinciden en mencionar que, no hay evidencia de que el despliegue de las fuerzas armadas sea un factor para mejorar la seguridad en el país desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico en Michoacán, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa el 11 de diciembre de 2006.

Una de las coincidencias es que la inseguridad es un problema grave, el cual se origina por la falta de profesionalización, capacitación y abandonó en el cual se encuentran las policías municipales y estatales del país.

“La Guardia Nacional no representa un proyecto diferente a lo que ya hemos utilizado sin resultados. La Guardia Nacional incrementa el despliegue para utilizar la fuerza y es un modelo que no funciona. La Guardia Nacional se soporta en una idea poco probada y exitosa de que la intervención militar mejorará los resultados. No existe evidencia de que la intervención militar reduce la violencia en México", comentó Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

"No está definida cuál es la política criminal para este sexenio, creo que primero se debe establecer cuál es la política criminal que van a seguir y luego plantear la estrategia en prevención e impartición de justicia y readaptación social, y después ver cuáles son los cambios legislativos que requieren. Este dictamen debe quedar guardado y hacer una reflexión sobre cuál es la política pública que van a seguir", indicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

“La Guardia Nacional, en cualquiera de los formatos que se apruebe, les da intervención directa a miembros de las fuerzas armadas. Se opone de manera directa a los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a las recomendaciones del sistema ONU de derechos humanos, porque la Guardia Nacional va a perpetuar, va a ser regular lo que debe ser excepcional, y la operación militar va a tener márgenes de autonomía respecto a la operación civil, porque la recomendación es garantizar la su subordinación civil a autoridades militares en intervenciones excepcionales”.

“Creo que el dictamen debe de quedar guardado, hacer una reflexión sobre la política criminal, y a partir de ello, hacer una reflexión sobre los cambios que quieren. Se debe de reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para preparar a las policías municipales y estatales. Fortalecer a la Policía Federal. Se tiene que activar y reglamentar el 20 constitucional para que los lugares donde no pueden salir las fuerzas armadas, puedan quedarse. Esto debe de ser controlado, con una temporalidad, en la que gradualmente entren otros actores como desarrollo social o la Secretaría de Bienestar, de Educación, la Policía Local para formar el tejido social. Creemos que hay otras opciones en lugar de aprobar el dictamen”, considera María Elena Morera.

Cabildea la Segob

Los vacíos encontrados por expertos y organizaciones de la sociedad civil, llevaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), a proponer al Congreso que la Guardia Nacional tenga un mando civil, pero con un área (Estado Mayor) integrada por elementos de Seguridad, Ejército y Marina, los cuales estarán activos mientras se concreta la estructura de la institución.

Otra de las propuestas es modificar el artículo 89 constitucional, en la fracción 7, lo cual daría al titular del Ejecutivo la facultad de disponer de la Guardia Nacional “para la seguridad pública, la protección civil y en casos de urgencia, en términos de la fracción 6 del mismo artículo, la cual refiere: Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Esta propuesta es distinta a la planteada en la iniciativa original de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la cual sugería que la Guardia Nacional tuviera como mando al secretario de la Defensa Nacional, y de apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el desarrollo de planes estratégicos.





1.-Estará bajo el mando de un civil

2.-Estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil

3-Tendrá mecanismos de coordinación, evaluación, rendición de cuentas, control y certificación

4-Rendirá cuentas anualmente al Senado de su funcionamiento y actividades

5-Tendrá coordinación con municipios y estados

6-Complementaria y, solo en casos necesarios, subsidiaria

7-Tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en materia de disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso que estará a cargo de la Sedena

8- No hay excepción al artículo 129 constitucional

9- Se elimina transitorio sobre recursos en materia de Seguridad Pública

RETOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En el documento “Retos, Riesgos y Oportunidades: 2019.2024”, la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marisol Ochoa, considera que la Guardia Nacional tendrá diferentes metas por seguir en seguridad, entre ellas, combatir al crimen organizado, la corrupción, impunidad y delitos de alto impacto.

Otras de las prioridades es tener un estado de fuerza mayor a 50 mil elementos, para garantizar la seguridad en aduanas, puertos, aeropuertos, instalaciones y ductos de Pemex, carreteras, e instalaciones estratégicas para el país, así como vigilancia en vías férreas.

Entre los riesgos que tiene el proyecto, según el documento, se encuentra la falta de un esquema de fortalecimiento paulatino de las instituciones policiales de seguridad pública en los tres ordenes de gobierno.

Además, no detalla la conformación de un mecanismo de reclutamiento y capacitación, el cual estará bajo el mando del Ejército.

Otro de los vacíos, es que no se ha explicado la esencia de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal.

De acuerdo con el documento, se necesitará una inversión de dos mil 500 millones de pesos para su funcionamiento; tendrá 12 centros de reclutamiento en todo el país; y el promedio de edad será de 18 a 30 años.

