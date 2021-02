OMS jala orejas a México: Presidente debe liderar lucha contra covid19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesu, indicó que las acciones del combate contra el coronavirus deben provenir del más alto nivel de gobierno y no sólo ser una estrategia relegada al sector Salud.

“Para cualquier país una de las cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel, porque esta pandemia toca todos los sectores del Gobierno no solo la Sanidad. (...) es crucial", añadió.

"Una respuesta de todo el Gobierno liderados por el presidente. Y esa respuesta de todo el Gobierno debe movilizar a toda la sociedad y asegurarse de que es la responsabilidad de todos”, señaló el director de la OMS.

La organización alertó que las medidas de distanciamiento social que están poniendo en marcha los países no lograrán frenar la pandemia de coronavirus si no se llevan a cabo más pruebas de detección.

El doctor Tedros indicó que no ha visto que se realice un incremento urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al coronavirus.

“No puedes combatir un incendio a ciegas. No podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo a los países es sencillo: pruebas, pruebas, pruebas", reiteró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado por continuar realizando eventos masivos y saludar de mano y beso a los asistentes, entre ellos niños, a pesar de la recomendación de la OMS es el distanciamiento social, es decir, no acercarse a personas a más de un metro de distancia.

Este fin de semana, el mandatario mexicano sostuvo un evento en Guerrero, donde hizo contacto con decenas de personas y que también fue criticado por dar un beso en la mejilla a una niña.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a hacerse la prueba del coronavirus, para garantizar que él sigue los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias.

“Yo me ajusto al protocolo de salud, porque si hace falta, yo me hago la prueba de coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos responsables; porque tomamos la decisión de dejar en manos de científicos la información”, refirió López Obrador.

Sobre la prueba al presidente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no es necesario debido a que López Obrador goza de buena salud y tiene una representación que atender como mandatario del país.

También indicó que se genera otra epidemia por parte de politiqueros que politizan la pandemia y buscan generar campañas de desinformación.

En tanto, este lunes 16 de marzo Beatriz Gutiérrez Muller informó su regreso a su cuenta de Twitter por "razones sanitarias".