OMS invita a López-Gatell para panel de expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para que se integre al panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional por un periodo de cuatro años.

En una carta con fecha de este jueves, la OMS indicó que de esta manera, López-Gatell estaría disponible para ser seleccionado para formar parte del Comité de Emergencias o del Comité de Revisión de Regulación Sanitaria Internacional.

“Si finalmente fuera seleccionado para alguno de los comités, usted tendría que participar en reuniones del comité, para proveer de información técnica y consejos sobre asuntos dentro de su campo de especialización”, se señala en el documento.

De acuerdo con la carta de la OMS, si el subsecretario es seleccionado para participar en alguno de los comités, necesitará hacer viajes al extranjero para participar en los encuentros a los que sea convocado.

Desde el pasado 15 de mayo el organismo invitó a López-Gatell emitió una carta dirigida al gobierno mexicano en la señaló “que podría ser seleccionado para formar parte de un futuro Comité de Emergencias o Comité de Revisión del RSI (2005) convocado para examinar un tema en el que sus conocimientos especializados fuesen pertinentes”.

La @SSalud_mx felicita al doctor @HLGatell por ser confirmado por el director general de la @WHO para integrar panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional por 4 años. pic.twitter.com/7FJITeOb3l — SALUD México (@SSalud_mx) June 12, 2020

En esa ocasión, se mencionó que era necesario que el gobierno diera su visto bueno. El subsecretario recordó que ya había sido considerado para este cargo en 2013, pero que en esa ocasión las autoridades federales no lo autorizaron.

“Hoy recibí la carta de la @WHO que formaliza mi integración a la lista de personas expertas del Reglamento Sanitario Internacional. No es un cargo, es un encargo para el que no existen percepciones económicas. La encomienda dura cuatro años y será de asesoría y consultoría técnica. Es un privilegio que no interpreto como un asunto personal sino como reconocimiento al Gobierno de México”, dijo el subsecretario en un hilo de Twitter.