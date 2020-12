OMS advierte por covid a México; alerta no es para AMLO: López-Gatell

"No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas. Ahorita la sociedad debe reaccionar también frente a esto. Ahorita, no es que el doctor Tedros me lo diga a mí, sí me lo quisiera decir a mí, al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, si fuera ese el caso", destacó López-Gatell.