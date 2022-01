¿Ómicron, el fin de la pandemia? Esto responde el infectólogo Francisco Moreno

Ómicron, la variante que en una semana triplicó los contagios por covid-19 en México e igualó el número de casos que se presentaron durante la tercera ola en la Ciudad de México, es probablemente el indicio del fin de la pandemia que podría llegar en marzo de 2022, previó el doctor Francisco Moreno.

A través de una videoconferencia en Facebook Live organizada por el "tiburón" Arturo Elías Ayub, el infectólogo expuso las razones que lo han llevado a creer que ómicron es prueba de que de a poco el virus del SARS-CoV-2 se convertirá en un catarro.

De acuerdo con el especialista, los estudios indican que ómicron es más contagiosa pero menos agresiva debido a que el virus no se instala en los pulmones, sino en la garganta, lo que la hace un virus similar a un catarro.

"Ómicron hará que el virus se vuelva un virus más catarral, menos agresivo, menos pulmonar y al ser más catarral produce cuadros menos severos, e inmuniza más rápido a la gente (es equivalente) si contagia más rápido, por ende la inmunización es más rápida", explicó.

El experto detalló que los síntomas de ómicron son congestión nasal y dolor de garganta, principalmente, aunque continúa presente la fatiga y el dolor de cuerpo.

"Se quejan de que tienen un dolor de garganta como si tuvieran vidrios, pero no llega a afectar tanto la respiración".

Moreno añadió que otro elemento que ayudará a que el fin de la pandemia se aproxime son los medicamentos que están a punto de aprobarse por la Cofepris en México, se trata de Molnupiravir, de Merck y de Paxlovid, de Pfizer.

"Los medicamentos son útiles, estamos llegando al final de la pandemia, de verdad que sí", aseveró

En tercer punto está la evolución y convivencia del virus con el ser humano, pues a pesar de que no piensa, por cuestiones biológicas no le "conviene" matar a toda la población, pues de lo contrario no tendría a quien infectar y por ende dejaría de existir.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ ESTA OLA?

Moreno pronosticó tres semanas para llegar al pico más alto de la ola y precisó que una vez que se alcance esa estadística los contagios inmediatamente "caerán" debido a que "ya no hay a quien más contagiar", esto teniendo en cuenta esquemas de vacunación e infecciones previas.

"Tres semanas, si hacemos bien las cosas, de veras para febrero vamos a estar en otra situación y para marzo que llega la primavera podemos ya pensar que estamos ya saliendo de todo este rollo".

El especialista emitió una serie de recomendaciones para blindarse contra ómicron que no distan de los cuidados que se han tenido previamente, a excepción del confinamiento; advirtió que se puede salir siempre y cuando se use cubrebocas y se mantenga una ventilación adecuada.

Sin embargo, en caso de tener convivencia constante con adultos mayores, población con comorbilidades y niños, recomendó evitar la exposición a factores de riesgo.

PIDE A AUTORIDADES VACUNAR A NIÑOS DE 5 AÑOS

Si bien en México se accedió a vacunar a adolescentes con comorbilidades a partir de 12 años en adelante y a jóvenes sin comorbilidades a partir de los 15 años, los niños de cinco años en adelante continúan siendo un sector etario importante para coordinar un regreso a clases seguro.

"Es una tristeza que los niños no estén vacunados, yo diría que todos los niños después de 5 años deberían estar vacunados en México, más ahorita que está ómicron y queremos abrir escuelas y todo, la mejor manera sería que estuviéramos más protegidos", indicó.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades para abrir las vacunas a los niños, sin embargo por el momento recomendó que la única forma de protegerlos es que quienes los rodean se protejan primero, a través de las vacunas y las medidas sanitarias contra la covid.

"Si tú te vacunas estás protegiendo a los que están a lado, a los menores hay que cuidarlos [...] las vacunas sirven, incluso una de las razones por las que la variante puede ser más benévola es porque la mayor parte de la gente tiene más vacunas, hay un estudio reciente en donde se vio la evolución de ómicron en vacunados y no vacunados; a los no vacunados no les iba tan bien, entonces sí protegen las vacunas, ten tu esquema completo".

