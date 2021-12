Ómicron, "crucigrama difícil de descifrar" sobre gravedad en niños: médicos

Sudáfrica reportó un aumento importante en los casos de niños con covid que fueron hospitalizados, justo cuando ómicron comienza a expandirse por el mundo. Especialistas señalaron que todavía es muy pronto para determinar cómo va a afectar la nueva variante a este sector de la población, pero destacaron que esto no quiere decir que los menores van a tener cuadros graves, ya que hasta ahora se sabe que causa síntomas leves.

El viernes pasado Waasila Jassat, asesora del gobierno sudafricano informó que hubo un aumento drástico en las hospitalizaciones de niños por covid.

Detalló que en el periodo del 14 al 27 de noviembre fueron hospitalizados por coronavirus 100 niños menores de cinco años, cinco veces más que en mayo, cuando fueron internados 20.

Aunque las infecciones por covid en todos los rangos de edad se dispararon en Sudáfrica a causa de la nueva variante, el incremento fue más notorio en los menores, que son el segundo grupo más afectado, sólo debajo de las personas de 60 años.

En redes sociales también se viralizó una entrevista con la doctora Rudo Mathiva, de Chris Hani Baragwanath Hospital, quien relató la situación en la que reciben a los menores de edad con covid.

"Los estamos viendo llegar con síntomas moderados a severos, con necesidad de oxígeno suplementario, necesidad de equipo de apoyo, tienen que permanecer en el hospital por algunos días", detalló.

La especialista sudafricana expresó que le rompió el corazón el caso de un adolescente que no tenía enfermedades previas, llevaba dos días con fiebre, dio positivo a covid y se deterioró hasta que falleció.

NO SON CUADROS GRAVES COMO LOS QUE VIMOS HACE DOS AÑOS, INDICAN ESPECIALISTAS

Aunque esta situación podría encender las alertas sobre el impacto de ómicron en niños y adolescentes, especialistas consultados por La Silla Rota indicaron que es necesario mantener la calma, ya que no hay evidencia suficiente para decir que la variante va a afectar más a los menores ni que les va a causar enfermedad grave.

"Tenemos que esperar que haya más información, la primera es que en efecto los grupos de población (infectados) eran más jóvenes y niños, pero eso no quiere decir necesariamente que en ellos sea más grave, puede ser el efecto de que las poblaciones mayores ya tienen inmunidad", indicó Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la atención de la influenza.

"Por otro lado, todavía no sabemos cuál será el comportamiento, parece que va a generar una enfermedad general, más bien gripal, más que una enfermedad pulmonar grave, pero no sabemos, hay que recordar que las enfermedades graves suelen venir dos semanas después", destacó.

Respecto al video de la doctora Mathiva, Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó: "Lo que dice esta doctora es que los niños, que ha visto, que pudieran ser parte de los grupos que no habían sido infectados hasta ahora, no están teniendo exactamente el mismo cuadro clínico y ahí es donde se puede ver que algunos requieren apoyo especial, como es el caso de la administración de oxígeno, pero posiblemente están ocurriendo muchos casos y estos poquitos por alguna razón están llegando al hospital y tienen este cuadro clínico, que a pesar de todo no parece demasiado grave".

"Esta doctora no está hablando de cuadros como los que llegamos a ver hace dos años de personas que requerían intubación y la administración de grandes cantidades de oxígeno, nada más dice que están llegando al hospital", explicó el especialista de la UNAM.

Sin embargo, López Cervantes destacó que esto pone el dedo sobre un asunto que no se debe pasar por alto en México, el hecho de que hay millones de menores de edad y que no han sido vacunados.

Asimismo, el doctor Macías dijo que los sectores de la población más vulnerables a la nueva variante son las personas que no se han infectado y que no se han vacunado, mientras que los grupos de riesgo para complicarse siguen siendo los mismos que con las otras variantes.

En Sudáfrica, Jassat señaló que el aumento en las hospitalizaciones de niños se puede deber a la "brecha de inmunidad", ya que en varios de los casos los padres de los menores con covid no estaban vacunados.

López Cervantes explicó que ómicron es todavía como un crucigrama o un rompecabezas que cuesta trabajo armar e interpretar. Recordó que al ser más contagiosa es probable que termine desplazando a Delta, que había sido la variante del virus Sars-CoV2 dominante hasta ahora, pero la diferencia es que la enfermedad que produce es más leve.

El especialista señaló que, tras dos años de pandemia, la población se convirtió en un mosaico muy complejo, con personas que no se han infectado, otras que tuvieron diferentes grados de la enfermedad, los que ya fueron vacunados y quienes ya perdieron la inmunidad, lo que hace más difícil determinar cómo actuará la nueva variante.

Aunque considerando estos factores, el especialista de la UNAM dijo que no todo podría ser tan malo, ya que "de hecho podría ser el verdadero final de la pandemia, porque, así como va, parece que infecta a todo mundo, pero no enferma".

Mientras que Macías destacó que "esta nueva variante tenemos que verla con ecuanimidad, con calma, parece que va a ser una variante más contagiosa, pero menos grave".

MÉXICO CONFIRMÓ EL PRIMER CASO DE ÓMICRON LA SEMANA PASADA

El viernes pasado se confirmó el primer caso de ómicron en México, se trata de un empresario sudafricano que tiene un cuadro leve de covid, pero prefirió permanecer hospitalizado.

La Secretaría de Salud detalló que la persona portadora de la nueva variante arribó a México el 21 de noviembre y seis días después presentó sintomatología característica de covid leve.

Señaló que la prueba de antígeno y RT-PCR resultaron positivo y que durante su evaluación en urgencias se encontraba estable con saturación del 95%. Indicó que el 30 de noviembre se recibió la muestra en el InDRE, de la cual se confirmó el resultado el pasado viernes.

