Oliver, con epilepsia y sin medicina, ya recibió apoyo

Oliver tiene asegurada la medicina con la cual podrá continuar su tratamiento por epilepsia refractaria (ausencia combinada con convulsiones). El menor de 8 años recibió ayuda de quien menos lo esperaba: el embajador Christopher Landau. Luego de que La Silla Rota publicara el jueves pasado esta historia, Renato Corona tuiteó el reportaje al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Esto, en un intento por lograr que la etosuximida (el medicamento que necesita su hijo y que dejó de ser fabricado en México por el laboratorio Valdecasas dada la situación del coronavirus en España) pudiera ser conseguida en Estados Unidos.

''Estoy en contacto con mi equipo de la Embajada y conocidos en Estados Unidos para ver cómo te podemos apoyar. Sigo al pendiente. Te voy a mandar un DM para que podamos tener una línea de comunicación directa. ¡Ánimo!", respondió el funcionario quien inmediatamente, recibió elogios y agradecimientos por parte de Renato, Oliver y desde luego, la comunidad virtual.

''Dejar de tomar un anticonvulsivo es un tanto grave porque el paciente puede caer en un estado epiléptico muy fuerte, le darán más convulsiones y eso le puede provocar un daño cerebral, no es como dejar de tomar una aspirina'', aseguró Renato en el reportaje publicado. "Somos muchos los que estamos en riesgo de que la salud de nuestros hijos se complique. Entiendo el escenario internacional, pero entre una u otra cosa, mi hijo no se puede quedar sin medicamento como mucha gente que depende de él".

La última dosis de la medicina de Oliver estaba programada para esta noche; pero ahora el escenario es otro, pues como consecuencia del puenteo realizado por el embajador Landau, Oliver podrá continuar mañana su tratamiento con normalidad, sin necesidad de poner en riesgo su salud.

"Seguiré vendiendo donas porque por ahora ese es el sustento de mi familia, es lo que nos sacará adelante pues debo seguir pagando la medicina posterior a que se nos termine el medicamento que acabamos de conseguir como rescate y que hoy nos llegará. Luego tendremos que seguir comprando el medicamento en Estados Unidos. Me siento alegre, tranquilo pero preocupado a la vez porque mucha gente se ha comunicado conmigo no solo para ofrecernos ayuda sino porque también hay quienes requieren la misma medicina. Y me contactaron otros más que necesitan también otro tipo de medicinas para epilepsia que dejaron de ser abastecidas en sus entidades por la pandemia. Yo he podido corroborar que algunos de estos medicamentos sí están aquí en la CDMX, pero no están llegando a los estados".

"Ayer me habló un pequeño, Luis, preguntó por Oliver. Y me dijo dígale que le habló Luis de Chihuahua para decirle que le voy a regalar su medicina. Luis tiene siete años y quiero entender que él tiene esas medicinas y que nos las puede donar. Casi me pongo a llorar cuando escuche su voz, ahí estaba aguantándome las lágrimas. Cuando platique con mi hijo de esto, me dijo ¿Dónde está Chihuahua? Lejos hijo, en coche nos tardamos muchos en llegar ¡Ay qué lindo Luis! me respondió. Estamos muy agradecidos y conmovidos con toda la ayuda y apoyo recibido, pero esta historia aún no termina. Así que Oliver y yo los mantendremos informados".