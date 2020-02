Olga Sánchez no se sumará al paro de #UnDíaSinNosotras

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó su solidaridad con el movimiento feminista que el próximo 9 de marzo ha llamado a un paro nacional de mujeres y señaló que se mantendrá en su oficina porque la oficina trabaja minuto a minuto, por lo que participará de manera activa.

"Yo dije que sí apoyo, en lo personal por supuesto que me solidarizo el 9 de marzo y, en mi caso personal, la Secretaría de Gobernación trabaja de minuto a minuto, porque así es el país. Yo tendré que estar como secretaria de Gobernación, obviamente en mi oficina", recalcó.

Sin embargo, aclaró que "cualquiera de las empleadas o funcionarias de esta Secretaría que se quiera sumar el día 9 y no venir a trabajar, no solamente está en su derecho, sino que, por supuesto no se le va a quitar el día, al contrario se le va a pagar su día y vamos a ser muy solidarias con todo este movimiento".

La Secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero , aclaró que sí laborará el próximo 9 de marzo en el marco del Paro Nacional de Mujeres. https://t.co/AjppFkkSII pic.twitter.com/vrvPOksDhH — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

"Desde luego yo tengo que evaluar qué pasó el día 8; tengo que hacerme cargo de las campañas y las acciones que vamos a hacer como acordamos el viernes pasado, voy a estar monitoreando todos los sucesos de ese día y el domingo 8", publicó Excélsior.

"Tenemos que hacer acciones más proactivas, más suficientes, en tierra, en los lugares en donde efectivamente se da esta violencia, en la familia, no nada más con campañas, sino adicionalmente a las campañas", expresó la secretaria en entrevista.

Yo tengo más de 50 años luchando por las causas de las mujeres con una agenda muy clara de derechos y libertades, y hemos estado luchando por la igualdad, por la no discriminación y seguimos luchando, entonces seguiremos en esas causas, seguiremos empáticas con esos movimientos y continuaremos en esta fuerza femenina para acabar con la discriminación y la violencia", señaló.

En entrevista con Azucena Uresti, la titular de Gobernación dijo:

"En mis funciones está siempre estar atenta, cualquiera que haya leído la convocatoria conoce que no podría deslindarme de mis funciones":

"En mis funciones está siempre estar atenta, cualquiera que haya leído la convocatoria conoce que no podría deslindarme de mis funciones": @M_OlgaSCordero, Secretaria de Gobernación en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) February 25, 2020

AJ