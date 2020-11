Ola de covid en sede de Secretaría de Salud; hay omisiones: empleados

Trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron la existencia de un brote de covid en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud, ya que al menos 21 personas han dado positivo en las últimas dos semanas y las autoridades de la dependencia han sido omisas y los están exponiendo a contagiarse, puesto que siguen trabajando de manera presencial.

"Preocupa la omisión de las autoridades, no es posible que no hagan nada, el problema ya está ahí y no hacen nada. Obviamente a todos nos preocupa, todas las personas vivimos con personas mayores, con personas vulnerables, nosotros que salimos diario a trabajar podamos contagiarnos, mientras que las autoridades se hacen de la vista gorda", destacó Víctor Hugo González Acosta, quien es trabajador de base.

La Silla Rota publicó el pasado 14 de noviembre que ya había un brote de covid-19 en el piso 10 de las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en Marina Nacional, en una semana la situación se agravó más, ya que aumentó la cifra de personas que resultaron positivas hasta 21 casos.

HAY UNA OLA DE CONTAGIOS, DESTACA TRABAJADOR

Ante la falta de respuesta del director general de Programación y Presupuesto, Francisco Martínez Martínez, los trabajadores sindicalizados protestaron este lunes, primero en las oficinas de Marina Park y después en la sede principal de la Secretaría de Salud, en Lieja, donde solicitaron una respuesta del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores.

Afuera de la sede de la Secretaría de Salud esperaba González Acosta, quien declaró a La Silla Rota que "ha habido una ola de contagios que ya no se han podido controlar; sin embargo, las autoridades están omitiendo los protocolos que la misma Secretaría ha emitido. Por eso venimos aquí con el sindicato y todos los compañeros para pedir que hagan acciones, pero ya, prontas, para evitar que sigan más contagios".

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, minimizó la situación al señalar que sólo ha habido contagios en las oficinas de Marina Nacional y que "es una forma de expresarlo, decir que hay brote. No necesariamente sabemos si hay o no brote. Lo que sí podemos decir es que se han manifestado casos de personas que dan positivo y que inclusive algunos han tenido que recurrir a hospitalización, otros no, se recuperan en casa".

Sin embargo, destacó que "lo latente es que se han estado presentando seguidos y hay temor de los trabajadores, con toda la razón". Detalló que anteriormente ya hubo acercamientos con las autoridades y hubo respuesta, pero en las últimas semanas ha habido renuencia y por eso acudieron con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores.

#Nación | Ante la ola de contagios por #Covid que se han reportado en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud, trabajadores sindicalizados protestaron en las oficinas de @SSalud_mx ubicadas en Lieja. #ep https://t.co/jjx1iyza4v pic.twitter.com/TBRdrb2u2A — La Silla Rota (@lasillarota) November 24, 2020

Tras la reunión en la Secretaría de Salud, el secretario General de la Sección 2 del sindicato, Luis Hernández, se limitó a decir que llegaron a un acuerdo, pero no dio más detalles. Uno de los trabajadores indicó que se acordó fortalecer los protocolos de seguridad, hacer más pruebas y la sanitización del edificio.

Por la noche de este lunes, las Secciones 2 y 4 del Sindicato informaron que a partir de este martes toda la Dirección General de Programación y Presupuesto estará en cerco sanitario. Los trabajadores de base explicaron que esto implica que no vayan a la oficina en lo que les entregan el resultado de su prueba covid. Sin embargo, el personal de confianza no tenía ninguna indicación todavía sobre el tema.

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Salud una postura sobre este tema, pero no recibió una respuesta sobre este brote y las acciones que se están haciendo para evitar más contagios de coronavirus.

SALUD OCULTA INFORMACIÓN DE CONTAGIOS DE COVID A LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la Secretaría de Salud entrevistados por este medio destacaron que en ningún momento ha habido información de los casos directamente de las autoridades, sino que todos se enteran porque hay comunicación entre compañeros. Comentaron que ha ocurrido que de repente ya no ven a alguno de sus compañeros y después se enteran de que ya no fue porque dio positivo a coronavirus.

Criticaron que las autoridades no den información de manera oficial, ya que tienen el derecho de estar enterados si hay alguna persona infectada, principalmente porque convivieron con ellos y pueden estar en riesgo de haberse contagiado.

González Acosta señaló que desde que empezó la pandemia ha habido varios casos. Sin embargo, la autoridad ha ocultado siempre la información, no dicen quien está enfermo para que las personas que están alrededor puedan hacerse pruebas y mitigar los contagios, no han hecho eso, han omitido esos pasos, es por eso ya el descontento. Ahorita ya más de 20 personas confirmadas, contagiadas y todas las demás personas que trabajamos con ellas no nos dicen nada, por eso ya llegamos a instancias mayores, que es con la Unidad de Administración y Finanzas.

"Por parte de las autoridades siempre han sido negativas, aquí no pasa nada, nadie está enfermo, están de vacaciones, ocultan la información, ya llegó a casi la mayoría de las direcciones, ahí es donde nosotros comentamos no me puede decir que no hay, porque mi jefe me está diciendo que está enfermo, que por favor les diga a todas las demás personas. Ellos ocultan la información y ese es nuestro mayor problema. Además de que no sanitizan, faltan muchas pruebas para estas personas que han estado colaborando con los ya enfermos", denunció.

JUEGAN CON LA VIDA DE LAS PERSONAS: TRABAJADORA DE SALUD

En el piso 10 de Marina Park laboran aproximadamente 198 personas, entre personal sindicalizado y de confianza de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud. Desde agosto pasado comenzaron a trabajar de manera presencial, algunas áreas tienen roles y sólo van dos o tres días a la semana, pero quienes son sindicalizados van diariamente.

Personal de esta área dijo que en al menos dos ocasiones ya se han interpuesto quejas ante el Órgano Interno de Control para denunciar el brote de coronavirus y la falta de medidas para evitar contagios.

Apenas el pasado 17 de noviembre el Órgano Interno de Control ordenó al director Francisco Martínez Martínez detallar qué acciones se han implementado en esta área para evitar la propagación del virus Sars-CoV2, como se indicó en el Diario Oficial de la Federación.

Una empleada que solicitó que no se publicara su nombre explicó a este medio que esta situación sucedió porque no cuentan con un plan específico que indique que si hay determinado número de personas enfermas ya se debe hacer home office para evitar más contagios.

"Obviamente lo que impera entre la gente es el miedo a contagiarte, de que lleves el virus a tu casa, contagies a tu familia. Eso me da coraje, porque juegan con la vida de las personas, porque yo digo todos nos arriesgamos, pero todos somos administrativos, podemos hacer nuestro trabajo en nuestra casa, a lo mejor podríamos ir a la oficina sólo algunos días a la semana, pero no, tienen la idea de que tenemos que estar ahí y yo digo, bueno, por qué exponen a la gente", criticó.

Señaló que además no hay las medidas mínimas de prevención, ya que no cuentan con la ventilación adecuada, aunque hay separación entre unos y otros no hay sana distancia, y a quienes llegan muy temprano incluso a veces no les toman la temperatura.

TRABAJADORES TUVIERON QUE PAGAR LAS PRUEBAS POR SU CUENTA

Una funcionaria que pidió mantener su nombre en el anonimato dijo que hace dos semanas ella y otros compañeros tuvieron que pagar para que les hicieran la prueba porque estuvieron en contacto con alguien de la oficina que dio positivo a covid. Cuando les entregaron los resultados se enteraron que otro de ellos también tenía el virus.

Tras esta situación, Salud comenzó la semana pasada a aplicar pruebas al personal. A quienes son de confianza les entregaron el resultado en dos o tres días, pero a los que son sindicalizados los enviaron a un Centro de Salud y hasta la fecha no les han dado el resultado.

El problema es que mientras pasan los 10 días de espera por el resultado de la prueba de covid-19, todos siguen yendo a trabajar, por lo que temen que haya más contagios. "De todas maneras no sirve de nada que saniticen el piso porque el virus sigue ahí, porque van a seguir saliendo personas infectadas, porque había algunos compañeros que no usaban cubrebocas, empezando por el director", señaló.

"Tuve que ir a hacerme la prueba, pagarla yo, salí negativa. Pero es una tontería que me pidieran ir, seguir expuesta, por qué, porque hoy en día me tengo que volver a hacer la prueba, porque recientemente han dado positivo más personas y yo he estado trabajando con ellos en ese lugar. Mi inversión no sirvió, porque otra vez me la tengo que hacer y nadie me va a pagar eso", enfatizó la trabajadora de Salud

DENUNCIAN QUE ARRIESGARON A PERSONAL VULNERABLE

Los trabajadores entrevistados indicaron que en la Dirección General de Programación y Presupuesto también se puso en peligro a trabajadores que son población vulnerable por tener factores de riesgo de complicaciones por coronavirus.

Uno de ellos está enfermo de covid-19 y con oxígeno suplementario. se trata de un empleado de confianza, de 65 años, quien es hipertenso, tiene problemas del corazón y diabetes.

Relataron que desde el inicio de la pandemia le negaron tomar el permiso que otorgó el gobierno a la población vulnerable y aunque metió quejas al Órgano Interno de Control, no obtuvo respuesta.

"Él siguió yendo, lamentablemente la semana pasada dio positivo, ahorita ya está con oxígeno en su casa pasándola bastante mal. En esa situación dices de qué me sirve acercarme, levantar una queja, hacer esto y si me van a etiquetar y me va a ir peor", declaró un trabajador que también pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

Muchos de los empleados de esta área de la Secretaría de Salud temen que haya algún tipo de hostigamiento de parte de las autoridades si se da a conocer su nombre, por lo que prefirieron mantenerse en el anonimato.

En este caso, quienes se han contagiado de coronavirus son trabajadores administrativos, pero cabe recordar que también se han infectado 147 mil 761 médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, mientras que mil 977 fallecieron, de acuerdo con los datos oficiales.

En septiembre pasado, Amnistía Internacional y posteriormente la revista médica The Lancet señalaron que México ocupa el primer lugar en muertes de personal de salud por covid-19 de las casi 2 mil muertes que ocurrieron hasta el 17 de noviembre, la mitad eran médicos, el 18% enfermeras, el 29% otros trabajadores de salud, 2% laboratoristas y 2% dentistas.

(MJP)