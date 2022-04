"Óigame no, óigame no", lamenta Derbez cancelación de AMLO por #SélvameDelTren

Debido a la "inasistencia" de algunos artistas que forman parte del movimiento #SálvameDelTren -que se oponen a la construcción del Tren Maya- la reunión en Palacio Nacional programada para este lunes fue cancelada, informó la Presidencia de la República. Los activistas lamentaron la decisión, acusaron que el gobierno no tiene los estudios de impacto ambiental y anunciaron que insistirán en dialogar con el presidente.

"Acerca del encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas de #SélvameDelTren para dialogar sobre el Tren Maya, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión", se lee en un comunicado.

A pesar de la cancelación del evento, el gobierno federal no dio por cerrado el diálogo e invitó a los activistas a informarse sobre el proyecto y a visitar las regiones por donde pasará el Tren Maya en Quintana Roo.

El @GobiernoMX informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre Tren Maya con el pdte. @lopezobrador_, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión. pic.twitter.com/quqC9cJaXY — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 24, 2022

"A las personalidades y activistas de #SélvameDelTren y a los interesados, los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente".

Los opositores a la obra han indicado que ésta ha generado un ecocidio en la zona y que, incluso, por la modificación del trayecto se derribaron cientos de aboles de forma innecesaria; en respuesta, el gobierno federal informó que habrá reforestación.

En la construcción del Tren Maya se cuida el medio ambiente y habrá 260 pasos de fauna. Se rescata la flora y la fauna, además de que hay 175 unidades de conservación de vida silvestre en las que participan 105 especialistas; además, se ampliarán áreas naturales protegidas y reservas de conservación en las regiones implicadas. En los cinco estados donde pasa el tren serán reforestadas 448 mil hectáreas con 492 millones de árboles (más otros 800 mil árboles que serán sembrados a lo largo de la vía); para ello hay cuatro mil viveros comunitarios y seis militares

Incluso, el comunicado oficial hace referencia en específico al Tramo 5, que es el denunciado por los activistas y que corre de Cancún a Tulum, en Quintana Roo.

"En la construcción del tramo 5 del Tren Maya –Cancún-Tulum– no se afectarán cenotes ni ríos subterráneos. Serán impactadas 300 hectáreas de acahual. Se tiene un plan de rescate de flora y fauna, además de la siembra de tres árboles por cada removido".

¡Claro que esto no pasaría si hubieran hecho estudios! #SelvameDelTren pic.twitter.com/BfNLpMzyId — Ainat Gaia (@ainatbruja) April 23, 2022

El presidente había informado el viernes que este lunes se reuniría con los ambientalistas, actores y cantantes para explicarles que su proyecto del Tren Maya no pone en riesgo ni la selva ni los cenotes.

Los recibo el lunes, nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informales. Los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, por eso quiero que estén ellos y que yo les explique y ya después de que reciban toda la información, les voy a entregar un documento, después, ya que se pronuncien y sus asesores con toda libertad se manifiesten

Tras enterarse de la cancelación de la reunión en Palacio Nacional, los integrantes de #SélvameDelTren lamentaron la decisión de la Presidencia de la República, al tiempo de acusar que dicha decisión se debe a que no cuentan con los estudios de impacto ambiental. Además, adelantaron que insistirán en un diálogo respetuoso con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

DERBEZ NIEGA HAYAN CANCELADO: "EL ÚNICO FUI YO"

El comediante Eugenio Derbez lamentó que este domingo se cancelara la reunión entre el presidente López Obrador y un grupo de activistas, cantantes y artistas aglutinados bajo la campaña #SélvameDelTren al argumentar que nadie canceló del grupo excepto él por razones de trabajo.

"Estoy filmando en una locación, no he cortado, estoy en una playa haciendo el video porque teníamos una reunión con el presidente y fue cancelada 24 horas argumentando que los famosos habíamos dicho que no íbamos a asistir; no es cierto, el único que dijo que no iba a ir soy yo, la fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no podía estar en CDMX", dijo en el video colgado en redes sociales.

El actor que ganó el Oscar en los pasados premios de la Academia de Hollywood indicó que "si el presidente quería una foto conmigo, voy feliz a Palacio Nacional, le hago la voz del longe moco, me saco la foto.

"Fue horrible fue horrible, óigame no, óigame no, nos canceló", dijo Derbez con voz de sus personajes y reconoció le hubiera gustado hacer un chiste de otro de su personaje Armando Hoyos: "Si López es Obrador, ¿es porque comió mucha fibra? me pregunto yo", dijo con voz caracterizada.

También negó que él hubiera inaugurado el parque Xcaret como se afirmó en la mañanera de este lunes. Dijo que la foto que se exhibió fue de hace 4 años conduciendo los Premios Platino.

Mi respuesta sobre el Tren Maya. pic.twitter.com/se2rki491r — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 25, 2022

















