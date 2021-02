OIC se comprometen a abatir la corrupción y la impunidad

Los Órganos Internos de Control (OIC) se comprometieron este viernes a asumir la responsabilidad de hacer real el abatimiento de la corrupción y la impunidad en el país.

En el primer encuentro nacional de titulares de OIC, promovido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), participaron personajes como la ombudsperson nacional Rosario Piedra Ibarra, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval; el coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Daniel García Cortés; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, entre otros.

En su discurso, la secretaria de la Función Pública dijo que los OIC tienen la responsabilidad de hacer real el abatimiento de la corrupción y la impunidad.

Llamó a no burocratizar, no transar y no discriminar dentro del trabajo de los Órganos Internos de Control.

En tanto, la titular de la CNDH, Rosario Piedra, apuntó que desde la Comisión se brindará la ayuda necesaria para combatir la corrupción en todas sus formas, siempre respetuosos de los Derechos de la Ciudadanía.

“Necesitamos muchos ojos vigilando para no fallarle a la ciudadanía en el combate a la corrupción y en ese sentido, los OIC tienen esa importante tarea”, lanzó.





lrc