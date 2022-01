Ofrecen fuerzas políticas en Senado destrabar 89 nombramientos pendientes

Senadores del PAN, PRD y Morena ofrecieron que se destraben y se voten los 89 nombramientos pendientes de distintos órganos autónomos durante el siguiente periodo de sesiones

En La Mesa de Opinión de La Silla Rota y El Heraldo de México, en radio, los senadores de la bancada panista Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, el emecista Juan Zepeda y el morenista Cristóbal Arias, coincidieron en que es necesario que se concluya con los nombramientos para garantizar el buen funcionamiento de los organismos que hasta el momento carecen de sus estructuras completas a falta de la designación de titulares y puestos diversos.

Entre los órganos que se encuentran incompletos está la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en los próximos meses quedarán vacantes dos posiciones en el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI.

Además, hay al menos 17 tribunales locales electorales que carecen de sus estructuras completas a falta de designación de magistrados.

La senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, afirmó en entrevista con La Silla Rota y El Heraldo de México que se trata de un plan del gobierno federal para hacer morir a los organismos autónomos por inanición al no designar a los responsables.

Además, de acuerdo con la senadora, el gobierno federal no está de acuerdo con el trabajo que realizan los organismos autónomos debido a que resultan obstáculos al momento de intentar violar la ley.

"Al actual gobierno sí le molesta el papel de la Cofece, porque es un gobierno al que le gusta violar la ley, es el caso de la ley de la industria eléctrica que a todas luces es inconstitucional", cuestionó la senadora.

Gálvez además acusó que incluso algunos funcionarios como Manuel Bartlett han expresado abiertamente su desprecio por los órganos autónomos.

"No han salido estos nombramientos porque no ha habido interés del partido gobernante porque lo que en el fondo quisiera es desaparecer la Cofece y lo dijo hoy Manuel Bartlett abiertamente en el parlamento abierto sobre la Reforma Energética", afirmó la senadora.

En el mismo sentido opinó el senador panista Damián Zepeda, quien cuestionó que en muchos casos los nombramientos de los funcionarios tiene que ver con negociaciones de cuotas entre las fuerzas políticas, lo que en su opinión, debería eliminarse.

"Y que verdaderamente vayan a ser árbitros y jueces que le den la razón a quien la tenga, no a quién tenga un compromiso político y me parece que esos nombramientos se han dado por cuota y creo que las cuotas le han hecho muchísimo daño a este país. Este rollo de "tú te quedas con uno y yo me quedo con dos" o viceversa es lo que ha hecho que muchos de los órganos no funcionen", cuestionó Zepeda.

El senador incluso cuestionó que en ocasiones se valora más la lealtad política de las y los candidatos en lugar de considerar valores como la independencia y la autonomía.

Sin embargo, estas opiniones no fueron compartidas por el senador morenista Cristóbal Arias quien afirmó que era necesario considerar más autocríticamente la responsabilidad que existe en todo el Senado y no solamente la mayoría parlamentaria.

"la corresponsabilidad que nos corresponde a todo el cuerpo colegiado del Senado independientemente de las fracciones parlamentarias. Lo cierto es que hemos venido arrastrando rezagos en nuestro quehacer tanto de iniciativas, de dictámenes y también de estos nombramientos", expuso Arias.

"Más allá de que se esté o no se esté de acuerdo, la integración y el funcionamiento de órganos autónomos y no es el caso, hay que apurarnos para evitar esta dejadez, este rezago, aprobar los nombramientos y yo espero que lo logremos en este periodo ordinario de sesiones, aunque sea breve, lo tenemos que sacar", explicó Arias.

Por su parte el senador Juan Zepeda, de MC, cuestionó que la falta de la ratificación de algunos nombramientos como el de dos comisionados del INAI debido a que el actual gobierno es el más corrupto y opaco que ha tenido el país en las últimas décadas.

"En el caso del INAI hemos visto un embate reciente del titular del ejecutivo porque este gobierno como ningún otro, es opaco y es un férreo opositor a todo lo que sea transparencia y a todo lo que sea compartir información y a llevar su administración pública conforme a la ley", cuestionó el senador perredista.

"Tiene que ver ni más ni menos con que este gobierno es el más corrupto de los últimos gobiernos en materia de asignación de contratos de obra pública, de servicios, de bienes, esperamos que en marzo podamos cumplir con esta encomienda y que ya no haya pretextos de la mayoría para que saquemos adelante estos nombramientos", cuestionó el senador.

El perredista también criticó el decreto presidencial por el que diversas obras públicas serán consideradas de interés nacional e incluso de seguridad nacional por lo que la información en torno a éstas no se hará pública.

Zepeda fundamentó su acusación sobre la corrupción que existe en el actual gobierno en relación con la cantidad de los contratos asignados por licitaciones directas y las violaciones a la ley de adquisiciones además de las demandas de transparencia que han llegado al INAI.

El senador Cristóbal Arias llamó a la mesura y moderación en relación con las acusaciones por corrupción pues, afirmó, es necesario considerar en qué casos se han hecho adjudicaciones directas, con qué criterio y por qué pues, consideró, existen algunas condiciones, como la pandemia de covid-19, que se realicen adjudicaciones directas.

"Atrevido y muy temerario de parte del senador Juan Zepeda esa aseveración porque habría que probarla. Está en una posición de mucha descalificación. Justamente una de las cuestiones por las que se votó a favor de un cambio diferente y a favor de una candidatura que resultó ganadora fue precisamente su propuesta de lucha y de combate contra la corrupción y contra la impunidad", afirmó el morenista.