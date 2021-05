Oculta Alfonso Durazo 9 inmuebles valuados en 214 mdp; pese a documentos, lo niega

Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora candidato de Morena al gobierno de Sonora escondió la compra de nueve propiedades entre las que destaca un rancho de mil hectáreas, un edificio en Hermosillo, una casa en la playa uso una empresa que puso a nombre de su esposa y sus hijos, todas con un valor cercano a los 214 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de LatinUs.

El candidato a gobernador de la alianza "Juntos haremos historia en Sonora", Alfonso Durazo Montaño, presentó este miércoles su declaración patrimonial en la que sólo reportó cinco propiedades: dos casas, un edificio, un departamento y un local comercial.

En su declaración patrimonial en la Iniciativa 3de3 por integridad Sonora, el candidato declaró bienes con un valor en conjunto de 29 millones 575,349 pesos a valor actual.

La firma para realizar dichas transacciones se llama Inmobiliaria Alta Sierra; la cual a diferencia de otras empresas del ramo que compran propiedades, no las ha vendido. Se adquirieron entre 1994 y 2016, de acuerdo con escrituras públicas y del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.

La propiedad más grande es un rancho en Agua Prieta, Sonora, casi colindante con Estados Unidos. Por ese predio pagó un millón de pesos por el predio en 2012; ahora vale 55 mdp. En junio de 2015 compró una casa en Tucson, Arizona 340 mil dólares, equivalentes a 7 mdp.

En zonas comerciales de Hermosillo, en 2011 compró dos propiedades con valor de 15 y 8 mdp. En 2012, compró una casa de playa al hijo de Amado Carrillo Fuentes, el "Señor de los Cielos".

El valor de dichas propiedades ubicadas en México y en Arizona es de 214 millones de pesos entre las que destacan casas, departamentos y locales comerciales y de acuerdo con el reporte para esconderlas, utilizó una empresa en la que aparecen su esposa y sus hijos como accionistas y él como administrador único justo cuando se dieron las compras, entre 2010 y 2016 mientras se desempeñaba como diputado federal y coordinador estatal de la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Su capital lo ha forjado como político, funcionario y legislador "pero lo ha mantenido al margen de sus declaraciones patrimoniales; incluso cuando era secretario de López Obrador.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Economía, Durazo dejó de fungir como administrador de Inmobiliaria Alta Sierra en 2016, pero en 2017, recibió un poder general para representar a la empresa.

De acuerdo con LatinUs, en 2018 en su declaración patrimonial, conocida como 3de3, Durazo Montaño reconoció como propias dos cuentas bancarias a nombre de Alta Sierra.

En 2003, el ahora candidato adquirió en el número 258 del Bulevar Luis Encina Jhonson en Hermosillo. Pagó 19 mdp y actualmente se valúa en 40 millones. Resalta que desde 2018 lo renta a la Secretaría de Seguridad de Sonora.

Sobre el mismo boulevar, la inmobiliaria ya era propietaria de otro inmueble actualmente valuado en 4 millones de pesos.

Como diputado federal, en 2014, la empresa Inmobiliaria Alta Sierra se hizo de un terreno de 2,400 metros cuadrados, cotizado en 35 mdp en el mercado actual, en él se levanta una plaza comercial.

Asimismo, ha adquirido un predio de 93 hectáreas, en setiembre de 1994, seis meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el valor del predio es de 40 millones de pesos.

LO QUE SÍ REPORTÓ

Entre lo reportado por el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana están dos casas, una la adquirió en octubre de 1995 por el valor de 428 mil pesos. Ahora tiene un costo de tres millones 155,904 pesos.

La otra, el exfuncionario federal la compró el 3 de noviembre de 2003 por 3 millones 200 mil pesos, por lo que ahora tiene un valor de 6 millones 559,138 pesos.

El morenista también declaró la compra al contado de un edificio con un valor de 6 millones de pesos y que compró a Martha Esther Cazares Campa en diciembre del 2020.

Además, se hizo de un departamento con un valor de 7 millones de pesos en 29 de septiembre del 2010. Ahora, de 10 millones 657,339 pesos.

También declaró la permuta de un local comercial por un valor de 850 mil pesos y que adquirió el 14 de mayo de 2003. Ahora tiene un valor de 1 millón 742,271 pesos.

OTROS BIENES

Alfonso Durazo agregó que recibió por herencia de su madre, María del Refugio Murillo, un local comercial con un valor de 150,000 pesos que recibió el 21 de diciembre del 2012. Ahora cuesta 210,697 pesos.

Durazo Montaño reportó menajes de casa, muebles y electrodomésticos con un valor de un millón de pesos. Por último, también declaró tener joyería diversa que pagó al contado con un costo total de 250 mil pesos.

PESE A DOCUMENTOS, LO NIEGA

En una carta dirigida a LatinUS, Alfonso Durazo negó que haya escondido "algo de su patrimonio".

"Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo", señaló Durazo a través de un comunicado emitido en respuesta al reportaje Durazo bienes raíces transmitido en Loret Capítulo 45.





(djh)