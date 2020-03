"O comemos, o compramos cubrebocas y guantes"

"El coronavirus es muy importante, somos bien irresponsables, pero no hay posibilidades, o comemos o me compro mi cubrebocas y mis guantes", dijo Martha Cardoso sentada en una banca afuera del Hospital General de México "Eduardo Liceaga".

Este hospital es uno de los que se están reconvirtiendo para atender a pacientes con covid-19, en la entrada principal hay una manta en la que se explica a la población que debido a la contingencia por este virus se diferirán las citas temporalmente. A un costado del área de Urgencias ya se observa un espacio que tiene el letrero "Triage covid-19".

Martha y su mamá están ahí desde el domingo antepasado porque su sobrino de 28 años tuvo un accidente, les dijeron que lo aventó un automóvil, pero no creen en esa versión porque el joven tiene múltiples lesiones, la espalda raspada, un testículo cortado, heridas en el tobillo y coágulos en el cerebro.

El mayor problema que han enfrentado es para adquirir los fármacos que requiere su familiar, ya que "no hay posibilidades y nos están pidiendo medicamentos carísimos, de 3 mil, 3 mil y tantos pesos, una inyección, ahorita estamos viendo con todos los hermanos si nos pueden apoyar", por eso señaló que le es complicado gastar hasta en un cubreboca o gel antibacterial, ya que tienen que guardaré dinero para otras cosas que necesiten.

En la entrada de Urgencias, sólo a unos metros de personas indigentes, se encontraba María Isabel Pérez quien trajo desde Veracruz a su hermano de 33 años, ya que padece insuficiencia renal. "Afortunadamente sí nos dieron oportunidad de pasar, pero sólo pudo entrar una persona con él y pues a esperar a ver qué nos dicen", declaró.

Expresó que el covid-19 le preocupa, pero que era necesario trasladar a su hermano a la Ciudad de México para que recibiera ayuda y detalló que en ningún momento del viaje en autobús los revisaron o les aplicaron ninguna medida de prevención de este virus.

Relató que "en Veracruz la situación es alarmante también por el coronavirus, porque los centros comerciales los están cerrando y es muy difícil para nosotros salir a hacer nuestros mandados y todo eso, la verdad si lo estamos viendo complicado".

Sin embargo, Catalina Francisco, quien también espera en el área de Urgencias porque su hermano también tiene problemas renales, dijo que siente temor por el coronavirus, pero cree que no les podría pasar nada ni a ella ni a su familia.

"Pues mucha gente tenemos mucho miedo por esa enfermedad que ahorita anda en el país, pero uno nunca sabe, solamente Dios. Nosotros venimos normales, sin cubrebocas, así como dicen, ´tragamos perro muerto, qué nos va a hacer esa enfermedad´", comentó.

La afluencia de gente ha disminuido en el Hospital General debido a que se pospusieron las citas, esto también se refleja en los puestos de comida y otros artículos que se encuentran en los alrededores, donde normalmente tienen mucha clientela.

A sólo unas cuadras, se repite la situación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez donde también se observa menor personas ya que la consulta externa se suspendió hasta nuevo aviso debido al covid-19.

En este hospital también ya se hizo reconversión y se destinó el área de Terapia Intensiva sólo para atender a pacientes contagiadas con nuevo coronavirus. Yazmín expresó: "Me preocupa porque los niños con cáncer son los más propensos a contraer las enfermedades".

Esta joven mamá tiene una hija de seis años que padece leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y la menor está hospitalizada desde el domingo antepasado porque presentó fiebre.

Yazmín dijo que ante el temor de algún riesgo, le preguntó a una enfermera y le indicó que hasta ahora no han recibido a ninguna persona con covid-19, lo que la dejó un poco más tranquila. "Me preocupa, ella está de este lado del edificio y los que van a atender por coronavirus están en otro, aunque por el momento no creo que afecte", enfatizó.

En la entrada de consulta externa estaba Consuelo Martínez, quien tiene un nieto que es atendido en el área de neuro desarrollo. En esta ocasión se encontró que el acceso es muy restringido y que sólo reciben a niños que tienen padecimientos graves.

"A nosotros nos citan para continuar con el tratamiento del niño, pero sin que sea presencial", dijo y añadió que el servicio es un poco más tardado de lo normal, ya que ella entregó su receta y el personal se la llevó a otra área para posteriormente regresársela.

Para entrar al Hospital Infantil a las personas se les pregunta si han tenido tos, fiebre o algunos de los síntomas característicos del covid-19, además, sólo puede ingresar una persona por paciente como medida de prevención.

Roberto López también estaba en el Hospital Infantil de México desde la noche del lunes, cuando a su nieto de mes y medio le empezó a salir sarpullido en su cara, lo llevaron a otro nosocomio y de ahí los refirieron hacia allá. Manifestó que a ellos los atendieron de inmediato y que ha estado tranquilo el hospital, pero que le tocó ver que estaban regresando a algunos pacientes.

"Respecto al coronavirus, creo que todavía no hay mucha información, ahorita todavía andamos todos corriendo y preocupados, a mí me preocupa la gente en general, porque ya se están espantando", mencionó.

Comentó que a él le preocupa también su negocio de mantenimiento industrial, ya que tiene trabajadores bajo su responsabilidad y ve complicado detener sus labores por el nuevo coronavirus. "Nos pide el gobierno que los descansemos, pero también tiene que vivir la gente de algo", dijo Roberto.

Más adelante, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI también se notó la disminución de pacientes, además, cerraron los restaurantes y cafeterías que se encuentran al interior como medida de prevención ante la contingencia por coronavirus.

Patricia y una amiga salieron de este hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas usaban cubrebocas, el cual dijeron que es sólo por protegerse. Al ser cuestionada sobre qué opina de la situación del covid-19 en México, respondió que "La verdad no sabemos, nomás escuchamos cosas, pero por prevención más vale".

aj