Nutrición, sin claridad en cobertura a pacientes no covid: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no pudo medir la cobertura de atención especializada no covid que tuvo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMSZ) durante 2020 porque hubo deficiencias en el registro y control de información de personas que solicitaron algún servicio.

En cuanto a la atención de pacientes covid, el Instituto dio servicio 6 mil 375 personas y ejerció mil 539 millones 048 mil 500 pesos del programa "Atención a la Salud", sólo para este fin.

En el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF analizó el desempeño del Instituto y encontró deficiencias en el establecimiento de mecanismos de registro y control, así como inconsistencias entre las diferentes fuentes de información proporcionadas y falta de evidencia para sustentar y documentar la trazabilidad de sus procesos.

"El instituto careció de diagnósticos y metodologías, para guiar su operación en 2020, lo que podría significar un riesgo de operar de manera inercial y de no generar la información que posibilite valorar su desempeño de manera integral. Por lo anterior, el instituto no acreditó los avances en la atención del problema público definido, en la investigación: ´la insuficiente investigación científica y tecnológica de calidad que incremente el conocimiento y contribuya al entendimiento y solución de los problemas de salud´; en la formación de recursos humanos: ´el rezago institucional en la formación de posgrado, actualización y capacitación de recursos humanos para la salud´, y en la atención médica de alta especialidad: ´la demanda no atendida de servicios especializados de salud´", señaló.



La Auditoría recordó que el Instituto se reconvirtió para atender a pacientes covid, pero no brindó información sobre la demanda de atención especializada en ciencias médicas y nutrición que ofrecía antes de la pandemia.

"Respecto de la cobertura de la demanda de servicios especializados en salud, ya que el instituto no dispuso de las cifras de la población potencial, de la solicitante y de la atendida de 2020, no fue posible valorar la cobertura alcanzada por el instituto, respecto de la demanda de sus servicios de atención médica de alta especialidad en el campo de las ciencias médicas y la nutrición.

"Al respecto, el INCMNSZ señaló que, en el marco de la reconversión hospitalaria para la atención de la pandemia, al inicio de ésta, se efectuó ´la cancelación de la mayoría de las consultas programadas´; se ´valoró la posibilidad de diferir la atención presencial e identificar las situaciones en las que se requiriera la presencia del beneficiario a consulta´, y ´se cubrió la sobredemanda asociada a la pandemia misma´", mencionó en el informe.

NUTRICIÓN GASTÓ MÁS DE MIL 500 MDP EN ATENCIÓN COVID

Sin embargo, la ASF resaltó que el Instituto contribuyó a garantizar el derecho a la salud de la población en la pandemia de covid, al aplicar 147 mil 661 pruebas para la detección del virus Sars-CoV2, en Urgencias proporcionó servicio a 3 mil 680 pacientes, y atendió a 2 mil 095 pacientes graves con covid sin soporte ventilatorio y a 600 personas que requirieron cuidados intensivos.

El Instituto también informó a la ASF que en cuanto a la operación habitual, reportó que en 2020 otorgó 108 mil 307 servicios médicos de consulta externa a 36 mil 668 personas, 78 mil 510 de ellas fueron en los servicios de consulta subsecuente, 27 mil 361 de atención continua y de urgencias; mil 594 de preconsulta y 842 personas que solicitaron consulta por primera vez.

En materia económica, la ASF detalló que el Instituto ejerció 2 mil 045 millones 663 mil 900 pesos, de los cuales mil 961 millones 172 mil 600 los utilizó para actividades sustantivas relacionadas con la investigación científica en salud, la formación de recursos humanos para la salud, y la atención médica de alta especialidad.

Destacó que específicamente para hacer frente a la pandemia de covid, el Instituto ejerció en 2020 mil 539 millones 048 mil 500 pesos mediante el programa presupuestario E023 "Atención a la Salud", el 10.1% lo destinó al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes.

Asimismo, el INCMNSZ suscribió 4 mil 338 contratos, por un monto de 731 millones 961 mil 900 pesos, el 99.97% se destinó a cumplir con objetivos de la atención médica de alta especialidad, mediante la adquisición de insumos para la salud y la prestación de servicios integrales.

