Nunca tuve un Ferrari y menos he regalado uno: Javier Duarte a Lozoya

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, rechazó haberle regalado un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, como lo afirma el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia ante la FGR.

Encarcelado en el Reclusorio Norte, Duarte aseguró que nunca se ha subido a un Ferrari y no ha comprado nunca un auto de este tipo.

A través de Twitter, el exmandatario estatal rechazó las acusaciones en que lo involucra Emilio Lozoya.

Destacó que los únicos Ferrari que ha conocido son algunos colaboradores que tienen como apellido el nombre de la marca de este auto de lujo.

"Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno", indicó.

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", apuntó.

(Luis Ramos)