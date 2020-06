"Nunca supe su nombre, ni ella el mío, pero era muy amable"

Cada noche en la colonia Álamos se escuchan a lo lejos sonidos de sirenas de ambulancias. A veces empiezan desde las 7 de la tarde y se intercalan hasta la medianoche. O a veces comienzan su ulular a las 10 de la noche y terminan a la 1am.

Se oyen varias y a veces se intercalan con la bocina grave que hacen sonar los enormes camiones de los bomberos y de vez en cuando con las sirenas policíacas, pero las que predominan son las de las ambulancias.

La colonia está ubicada entre Tlalpan y Eje Central y cerca de Xola y un poco más lejos Viaducto, en la demarcación de la Benito Juárez. El sonido cotidiano de las ambulancias a mí me pareció una peculiaridad de la zona, en la cual comencé a vivir a mediados de abril, donde llegué luego de una mudanza tortuosa porque amigos y familiares no pudieron ayudarnos porque se suponía que por esas fechas sería lo más complicado de la pandemia y no era adecuado exponerlos y exponernos al contagio. Creo que todavía estamos en abril.

Cuando llegaba la noche mi esposa y yo escuchábamos el sonido de las ambulancias, y aunque era un recordatorio de la fragilidad de la salud, al principio no comentamos nada. Siendo nuevos, cada zona tiene su peculiaridad, quizá el chillido de las sirenas era la de la Álamos.

Pero un día se lo mencioné y me dijo que ella ya lo había notado y concluimos que por estar entre grandes avenidas tal vez eso era normal.

Mi perspectiva cambió cuando en un chat una amiga comentó que si alguien sabía por qué diablos se escuchaban tantas ambulancias por dónde ella vivía. Pensé "ah caray, algo así como por donde ahora vivo". Le pregunté dónde vivía y me respondió "en la Álamos" y le dije "ah, pues yo también" y entonces escribimos jajaja repetidas veces en un chat privado.

Entonces le pregunté que si no era normal escuchar las ambulancias en la Álamos y me contestó que no, que estaba la clínica 10 del IMSS pero mas cerca de nuestra vecina Portales.

Eso fue hace como un mes. Ayer le volví a preguntar y el misterio seguía irresuelto, pero aproveché para preguntarle más cosas de la colonia y me dijo que acababa de enterarse que dos personas del Mercado Álamos que ella conocía, murieron por culpa del coronavirus.

Eso le daba otro sentido a una información que emitió la alcaldía de Benito Juárez, que dio a conocer el contagio de dos personas en el mercado Álamos.

Mi amiga me contó que se murió la señora que le vendía la carne. "Nunca supe su nombre ni ella el mío, pero siempre fue muy amable y me enseñaba a hacer recetas, me explicaba aún teniendo un chinguero de gente", me dijo ella con el encanto y gracia que algunas escasas personas tienen hasta para decir groserías.

Quien le contó el fallecimiento de la vendedora de carne fue otra señora.

Desde hace unas semanas el mercado restringió las entradas y prohibió entrar sin cubrebocas y un guardia obliga a todo el que entra a ponerse gel antibacterial en las manos.

Pero como ocurre con media ciudad, las medidas se han flexibilizado, aunque tampoco es que antes fueran súper rígidas.

En el mercado abrieron otra puerta por detrás, y en varios puestos se ven aglomeraciones de gente, principalmente en el segundo pasillo, donde la verdura está muy barata y es muy buena, pero ahí la sana distancia ha sido extirpada.

Le decía yo a mi esposa que estaba muy bien que estuviera más barata, pero le pregunté si valía la pena que fuera a costa de que la gente nos empuje o que algún vendedor olvidadizo se baje el cubrebocas y en ese momento hable y las fatales gotículas hagan su maléfico trabajo de contagiarnos. Creo que se pueden pagar unos pesos más por un poco de tranquilidad.

Afuera, poco a poco pero inexorablemente se han comenzado a instalar más comerciantes ambulantes. Primero era la de los cubrebocas, luego la de las caretas, después una que vende yerbsa, otra que vende dulces cristalizados y dos más que venden tlacoyos y tortillas azules.

Es cierto, van equipados con su cubrebocas y algunos con caretas, pero hacen más difícil la sana distancia.

Son personas que viven al día, ellos te lo dicen. Como lo dice el sonido del organillero que pasa, del músico que hace sonar su trompeta, o del que hace sonar un sonido como de campanita para vender doraditas.

Arriba, pese que dicen que no hay vuelos, cada noche también se oye el paso de los gigantes aéreos.

Los sonidos de la calle y el cielo nos recuerdan que el mundo no para y la gente debe salir a trabajar para tener dinero y el sonido de las ambulancias nos recuerda que aún estamos en riesgo.