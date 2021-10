''¡Nunca nos detuvimos por la pandemia!'', responden médicos

El sábado se conmemora el Día Médico en México y de cara a esta fecha, Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace una balance de la labor de los médico a 19 meses de la pandemia por covid-19.

Fajardo Dolci comenta que a lo largo de esta emergencia sanitaria los médicos han demostrado su profesionalismo pues no habido descanso, ni tregua, ellos no han parado e incluso arriesgan su salud y vida en el cumplimiento de su deber.

El especialista en Otorrinolaringología expresa reflexivo que los médicos universitarios quienes realizan una residencia o especialidad en los diferentes sistemas de salud del país, se público o del sector privado no se han detenido un solo minuto; son más de 15 mil alumnos de posgrado.

Fajardo Dolci destaca que de la Facultad de Medicina de la UNAM egresan cada año aproximadamente mil estudiantes de licenciatura y muchos de ellos no radican en la Ciudad de México.

Además destaca que la carrera de Medicina es una de las de mayor demanda y se encuentra entre las primeras cinco vocaciones con la mayor cantidad de profesionistas; cerca de 58 por ciento de los médicos son mujeres y 42 por ciento hombres.

El director de la Faculta comenta que el médico mexicano es un profesional reconocido internacionalmente, por tener arraigadas tres vocaciones: Servicio, como dice nuestro lema, que significa ´vivir para los demás´; otra es la enseñanza, que es muy importante porque el propio médico siempre es maestro de otra generación; y la tercera es la investigación".

Antes de la pandemia en México existían más de 270 mil médicos. Los estados con mayor presencia son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla.

De acuerdo con el especialista en Otorrinolaringología, la salud de los pacientes depende de cuatro factores: el biológico-genético, es lo que somos, lo que nos transmitieron nuestros padres, el cual nos puede orientar hacia determinado grupo de enfermedades.

El segundo es el ambiental o el entorno, en el cual nos desarrollemos; el siguiente corresponde al estilo de vida, que se relaciona con lo que comemos, las prácticas de riesgo y el ejercicio. Finalmente, el sistema de salud, es decir, la respuesta organizada de la sociedad que en este caso es a través de instituciones.

El Día del Médico en nuestro país se instauro en 1937 en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

AMLO Y SUS ENCONTRONAZOS CON LA COMUNIDAD MÉDICA

A lo largo de la pandemia, la comunidad médica ha sido blanco de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus mañeras en mayo del año pasado, el mandatario declaró que durante el periodo neoliberal los médicos sólo buscaban "enriquecerse", a costa de la salud de la población.

Ante estas declaraciones, las sociedades y academias médicas publicaron distintos comunicados en los que rechazan, y descalifican los comentarios dichos por el mandatario de México, por lo que exigen respeto y una disculpa pública por parte del presidente.

Instituciones como el Colegio Mexicano de Medicina Crítica expresó un "total rechazo al reciente comentario de parte del presidente de la República con el cual calumnia y ofende a todo el gremio médico", con lo que solicitó también que el titular del ejecutivo evite críticas, censuras y comentarios sin sustento.

Asimismo, la Sociedad Mexicana de Urología Colegio de Profesionistas, rechazó enérgicamente las declaraciones emitidas por el presidente López Obrador, y mencionó que durante la pandemia por covid-19, una gran número de personal médico ha antepuesto su seguridad para ser al pueblo mexicano, viviendo "profundas carencias de insumos hospitalarios".

El doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM, expuso en su cuenta de Twitter que su vida profesional como médico se desarrolló durante el referido periodo neoliberal.

"Es injusto que el presidente descalifique nuestro trabajo y suponga que nuestro único interés fue monetario", escribió.

Ante las quejas de los profesionales de la salud, el presidente López Obrador se disculpó con los médicos por señalarlos de "mercantilistas".

"No, si lo entendieron así ofrezco disculpas pero no fue eso, hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense era médico Ernesto "Che" Guevara, médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos (...) no, es que todo lo están tergiversando".





















kach