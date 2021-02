Nunca negocié con Lozoya, estoy tranquilo: exdueño de Fertinal

Fertinal era una empresa productiva, eficiente, sana y exitosa, hoy su estado es muy distinto a como fue entregada, dijo Fabio Massimo Covarrubias Piffer, director general y accionista de la empresa entre 1992 y 2006.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, afirmó que la idea era fusionar su empresa con Pemex con el objetivo de beneficiar a ambas empresas con un valor aproximado de 3 billones 500 mil dólares, dijo Covarrubias.

El exdueño de Fertinal, aseguró que nunca negoció con Emilio Lozoya la venta de la planta, pues con quien siempre tuvo contacto fue con el jefe de asesores del exdirector de Pemex, Carlos Roa.

Massimo Covarrubias afirmó que “de un día para otro fueron suspendidas las conversaciones y de un día para otro llegó el nuevo Presidente de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido y mencionó que lo que realmente querían era la compra de Fertinal”.

Fabio Massimo detalló que la cantidad de la compra-venta con Pemex fue en promedio de 770 millones de dólares, pero “el gobierno dijo que tenía que invertir 120 millones de dólares, quedan 650 millones de dólares

Sobre el caso de Lozoya Austin, aseguró que su abogado Javier Coello “está haciendo una cortina de humo y está defendiendo a un delincuente que está escondido, mientras yo estoy dando la cara”.

Covarrubias Piffer resaltó que Fertinal continúa operando y es una empresa digna, “estoy tranquilo, pues legalmente, no tengo cola que me pisen, yo vendí una empresa de una manera honorable, limpia y abierta. No creo que haya habido un complot con más de 100 gentes, con el Consejo de Administración y de todos los abogados”





