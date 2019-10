"Nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68", afirma AMLO

AMLO llama a no más violencia y dice que no habrá más represión (Especial/Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó este miércoles la importancia histórica del Movimiento Estudiantil de 1968 y pidió que la marcha del 2 de octubre sea pacífica, porque México vive una etapa nueva en la que la violencia debe quedar relegada. Incluso amago a los encapuchados con "acusarlos con sus mamás".

"Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus abuelas, porque estoy seguro que no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel; los verían como malcriados y les darían sus jalones de oreja", afirmó sobre estos personajes que se hacen llamar anarquistas.

Sin embargo, apuntó que "el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de justicia. Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado. Nosotros queremos una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza".

En conferencia mañanera recalcó que "por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68".

Al referirse a la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, López Obrador comentó que respalda el operativo de seguridad implementado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya que tiene el objetivo de salvaguardar a los asistentes, a quienes pidió ayuda para aislar a provocadores.

"No significa enfrentar a los provocadores sino hacerse a un lado y exhortarlos a que ese no es el camino, que fuera mascaras de lucha por la justicia, por la libertad, democracia, no tienen por qué ocultar su rostro, tienen que dar la cara", lanzó.

Celebró que Sheinbaum vaya a aplicar la estrategia del Cinturón de Paz.

"Vemos muy bien el que participen civiles vestidos de blanco es el momento para la paz y que no nos confundan o no mientan", dijo.

lrc