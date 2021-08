"Nunca crucé palabra con un criminal", revela AMLO carta que le envió Cienfuegos

En las páginas de su nuevo libro, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público una carta que le envió el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que fuera detenido en Estados Unidos en octubre de 2020.

Cienfuegos Zepeda redacta en la misiva que su detención fue "arbitraria, injusta y humillante", según puede leerse en el libro "A la mitad del camino", escrito por el presidente y el cual ya está a la venta en librerías.

"Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad. Una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia (esposa, cuatro hijas y tres nietas) por las autoridades de este país (DEA)", describe Cienfuegos.

El general del Ejército mexicano negó haber tenido vínculo alguno con criminales, por lo que calificó las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, alegadas por autoridades estadounidenses, como "completamente falsas".

"Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los careos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo", aseguró el exsecretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos destacó que en 57 años de servicio ininterrumpido en el Ejército nunca estuvo involucrado en un asunto delictivo.

Aseguró que en su carrera fue un líder y formó a muchos militares profesionales.

En la carta, el general aseguró que no contaba con los recursos monetarios suficientes para enfrentar un juicio en EU.

"Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del Ejército y la Fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación", dijo en espera de ayuda del gobierno federal encabezado por López Obrador.

Esta misiva fue redactada el 29 de octubre de 2020 y puede leerse en las páginas del nuevo libro del presidente. Al final de la misma, el general se disculpa por la letra con la que escribió el mensaje a López Obrador, pues justificó que no se encontraba cómodo al realizarla.





¿DE QUÉ FUE ACUSADO CIENFUEGOS EN EU?





Salvador Cienfuegos Zepeda, alias El Padrino o Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue acusado de conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con la imputación radicada en la oficina de Brooklyn del Tribunal de Distrito Este de Nueva York, que se basó en una indagatoria de la DEA, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, ambas fechas aproximadas, el acusado, junto con otros, cuyos nombres se resguardan, "conspiró a sabiendas e intencionalmente" para fabricar y distribuir una sustancia ilegal, con la intención y el conocimiento de que la droga sería importada de contrabando a los Estados Unidos.





Estas son las 4 acusaciones:

1.- Conspiración internacional para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

2.- Conspiración internacional para la importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

3.- Conspiración internacional para la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

4.- Conspiración internacional para el lavado de recursos procedentes del narcotráfico.





TRASLADAN A CIENFUEGOS A MÉXICO Y FGR LO EXONERA





El jueves 14 de enero, la Fiscalía informó que no procedía la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, la DEA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió al gobierno mexicano y expresó que reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en caso de que México no lo hiciera, de acuerdo a datos de la agencia de noticias Reuters.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA estadounidense de fabricarle pruebas en su contra.

"Sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción; pero también que no pueden haber represalias, venganzas; y que no se pueden inventar delitos; que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate, y lo más importante es la verdad y la justicia", lanzó.





