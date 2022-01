"Nunca confrontaré a AMLO", responde Monreal al "somos radicales", de AMLO

Este 7 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el gobernador de Veracruz no actúa de manera ilegal o injusta, "le tengo confianza". (Cuartoscuro)

El senador morenista, Ricardo Monreal dijo que fue un error adelantar la sucesión presidencial en Morena, en entrevista con el periódico Reforma.

"Esta sucesión ha provocado una guerra temprana y lamentablemente si no hay reglas claras, compromisos políticos internos, se va a agudizar; no se requiere ser tan sabio para prever que esto puede terminar mal", señaló para dicho medio.

El pasado 2 de enero, a través de un video, Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoció que la sucesión presidencial anticipada ha

El momento que vive México no puede interrumpirse ni frustrarse; la responsabilidad social de quienes integramos el movimiento de transformación debe prevalecer sobre cualquier interés. Como reflexión, escribí este artículo, que publicaré en 3 entregas:https://t.co/tyhKIecSxa — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 2, 2022

Destacó que cada día la evidencia de los desencuentros internos, lejos de disminuir, aumenta y pareciera que la historia está por repetirse: por eso, en este punto de nuestra historia sería valioso e ilustrativo repasar acontecimientos del pasado que nos inviten a reflexionar con toda serenidad, para poder precisar o imaginar lo que puede suceder si en el movimiento persisten comportamientos facciosos y autodestructivos.

"Ya hemos visto despedazarse a miembros del gobierno, de partidos y de tribus, por no asumir la realidad y, por supuesto, por no querer soltar el poder y pretender dejarlo todo en unas manos".

Monreal se ha destapado para contender por la candidatura presidencial de Morena para 2024; sin embargo, no ha sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de sus posibles sucesores.

AMLO RESPONDE A MONREAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al senador Monreal en la conferencia mañanera de este lunes.

"He quedado anonadado", dijo López Obrador ante cuestionamientos del reportero de Reforma en la mañanera.

El presidente acusó al diario de querer contrapuntearlo con el senador Monreal.

¿No hay radicales en su gobierno como dice el senador?, le preguntaron, y en un primer momento dijo que "no".

¿Entonces no hay radicales en su gobierno?, insistió el reportero. AMLO dijo: "somos radicales nosotros, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, claro que somos radicales".

"NUNCA CONFRONTARÉ AL PRESIDENTE": MONREAL

"Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!", tuiteó Monreal.

Después, en hilo, posteó:

"El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia".

El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos nuestra esencia. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 10, 2022





ORGULLO SER CALIFICADO DE TRAIDOR

El senador Ricardo Monreal aseguró que es para él un "timbre de orgullo" que sea calificado de traición al defender a su excolaborador José Manuel del Río, encarcelado señalado por el presunto homicidio doloso de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Cazones de Herrera en Veracruz.

"Para mí es un timbre de orgullo que me descalifiquen, para mí es un timbre de orgullo que me mencionen en todas partes donde hay problemas. Que me acusen de traición cuando estoy defendiendo a gente inocente en Veracruz, es un timbre de orgullo; ya demostramos en Veracruz que los seis jóvenes encarcelados eran inocentes", dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, en entrevista para el semanario Proceso.

El secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen fue detenido el miércoles 22 de diciembre, lo que ha desatado una división entre el senador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

El asesinato de Tovar ocurrió dos días antes de que se celebraran las elecciones del pasado 6 de julio.

La captura de Del Río se suscitó días después de que Ricardo Monreal criticara la administración de García tras la detención de seis jóvenes.

Desde el momento en que se dio a conocer sobre la captura, Ricardo Monreal desaprobó la detención y argumentó que se trata de una persecución y clima de terror que se vive en Veracruz.

El presidente López Obrador reaccionó a la comisión especial que el senador morenista Ricardo Monreal impulsó para que se investiguen los presuntos abusos cometidos en el gobierno de Veracruz, entre ellos la presunta detención arbitraria de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República.

El propio Cuitláhuac García calificó la creación de la comisión como un movimiento "golpista"

"Sus conclusiones (de la comisión) no son vinculatorias y mucho menos como ellos dicen con la desaparición de poderes. ¡Qué bárbaros! Imagínense que un grupo mal constituido se aviente a eso, casi golpistas", sostuvo García en rueda de prensa este cinco de enero.

En entrevista para Proceso, Monreal consideró que la captura de Del Río, es un tema político que va a caer "por si mismo", pues argumenta que la Fiscalía Estatal carece de elementos para vincular a su excolaborador.

"Es un error burlarse de cualquier grupo, comisión o senador. Es un error político", expuso el senador. "El servidor público tiene que ser humilde, no soberbio y arrogante", responde a García

