Número de sucursales del Banco del Bienestar... sin cuadrar las cifras

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la última inauguración del Banco del Bienestar, el 3 febrero en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, que en diciembre estarán concluidas las 2 mil 700 sucursales que ahora construye la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí mismo prometió que en marzo de 2023 estarán operando en su totalidad.

El titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, le corrigió: serán 2 mil 744 el total de sucursales. "Se ha logrado la ampliación de la cobertura territorial de esta institución bancaria que contempla contar al final de esta administración con 2 mil 744 sucursales", dijo.

Para comprender el tamaño real de esta apuesta de la 4T, La Silla Rota solicitó información vía transparencia y encontró diferencias entre las cifras que reporta la Sedena y la Secretaría de Hacienda, incluidos los costos y la operación de éstas sin red de internet.

Por ejemplo, la Sedena informó que, al cierre de febrero, hay mil 203 sucursales concluidas, 654 en obra y que restaría por construir otras 843, para conseguir el total de 2 mil 700. Esto significaría que el proyecto se encuentra al 69 % de avance; pero no contabilizó sobre el total de 2 mil 744.

Los datos que reportó Hacienda son otros, según la solicitud de transparencia que respondió. Dijo que al corte del 24 de enero había mil 208 sucursales construidas, 352 en construcción y 350 por iniciar.

Otro dato es que, al inicio de la actual administración, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) –antes de convertirse en Banco del Bienestar– contaba ya con algunas sucursales. Hasta mayo de 2019, tenía 520.

La Silla Rota preguntó a ambas dependencias federales si éstas fueron incluidas en las 2 mil 700 que anunció el presidente; la Defensa y la Secretaría de Hacienda respondieron que no.

¿Y LOS TERRENOS?

Cada sucursal, según precisó la Sedena, cuenta con patio bancario, gerencia, ventanillas de atención a clientes, cajeros automáticos, bóveda y archivo.

Hace 2 años, el 3 de enero de 2020, el presidente declaró que aquel año estaría lista la primera mitad de sucursales, con una inversión de 5 mil millones de pesos, pero no fue así. La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue la prioridad del Ejército y se retrasó el proyecto.

Pero no fue la única razón, también ha jugado en contra la falta de terrenos para edificar. Por ejemplo, algunos predios para construcción han sido entregados en comodato; otros pertenecen a la Sedena y otros más de la Guardia Nacional. En el caso de la Ciudad de México algunos se han construido en espacios públicos como camellones y los llamados Faros culturales del gobierno capitalino.

Cabe recordar que, en agosto de 2021, vecinos de la colonia San Diego Churubusco se opusieron a la construcción de una sucursal en el Parque Xicoténcatl.

En este contexto, en febrero de 2020 el mandatario pidió ayuda a ejidatarios, comuneros y alcaldes a quienes solicitó su apoyo con terrenos para edificar las sucursales; su petición quedó consignada en una conferencia mañanera.

"Aprovecho para decirle a ejidatarios, comuneros, presidentes municipales que nos ayuden con los terrenos para que tengamos dónde construir", dijo y explicó que los trámites de escrituración para dar la propiedad al banco se agilizarían.

Dos años después, durante la inauguración citada en Hidalgo, el presidente López Obrador agradeció la edificación en terrenos del municipio. "El terreno aquí en Cuautepec lo donó el ayuntamiento y lo agradecemos".

RADIOGRAFÍA DE CADA SUCURSAL

Una sucursal del Banco del Bienestar, ya equipada, cuesta en promedio 6 millones de pesos, según lo reportó López Obrador en Hidalgo; pero la cifra contrasta con la que respondió la Sedena vía transparencia, pues señaló que en las mil 203 sucursales concluidas se gastaron 11.7 mil millones de pesos

Según la Sedena, gastó 9.7 mil millones en 2021 y otros 2 mil en 2020. Es decir, 9.7 millones por sucursal, 9 millones 725 mil 685 pesos para ser exactos.

Víctor Manuel Lamoyi, director del Banco, afirmó en esa ocasión que el proyecto aprovechó el cierre de sucursales de la banca privada.

"Nuestra banca de corte social llega a más comunidades; recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que de octubre de 2019 a octubre de 2021 la banca comercial cerró mil 17 sucursales mientras que esté banco social abre cada vez más".

Detalló que los empleados de cada sucursal serán habitantes de la propia comunidad que reciben capacitación para tal fin. Y planteó que adicionalmente ofrecerán servicios financieros a quienes no son beneficiarios de los programas sociales de gobierno.

López Obrador resaltó en aquel evento: "tenemos que dejar esto funcionando, no solo construir las sucursales, también capacitar al personal... Tenemos que dejarla operando y funcionando y ya no tenemos mucho tiempo, me voy en septiembre de 2024". Y se comprometió a que, al final de su gobierno, el país contará con internet gratuito; en el entendido de que, sin internet, ninguna de las sucursales ubicadas en zonas rurales podrá operar.

¿DÓNDE ESTÁN LAS SUCURSALES?

Las sucursales terminadas se localizan en toda la República, pero mayormente en aquellos estados con mayor índice de marginación. Mientras la Sedena aseguró que ya hay mil 203 sucursales construidas; la Secretaría de Hacienda reportó mil 910.

En 2020, la Sedena construyó 540 sucursales; se centraron principalmente en los estados con mayor índice de pobreza nacional: Puebla con 39; 74 en Oaxaca; 28 en Estado de México; 24 en Hidalgo; y 36 en Chiapas. En la Ciudad de México hubo 11; 25 en Sinaloa y 22 en Guanajuato.

En las 663 sucursales que se construyeron en 2021 se priorizó Veracruz con 56; Oaxaca con 121; 75 más al Estado de México; y otras 79 en Chiapas.

Hasta febrero de este año se edificaron 9 más: 2 en Sinaloa, 2 en Tamaulipas, 1 en Michoacán; otra en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México (cada una respectivamente); y una más en Jalisco.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda señaló –según ellos con base en datos de la misma Sedena le reportó–, que hasta febrero 2022 había 181 sucursales en Chiapas; 140 en el Estado de México; 115 en Michoacán; 97 en Guerrero; 244 en Oaxaca y 150 en Puebla.

Mientras que en el resto de los estados oscilan entre 20 y 30 sucursales y otros con un promedio de 50 mientras en la Ciudad de México se contabilizaron 64.

LAS LETRAS PEQUEÑAS DEL BANCO

Mario di Costanzo, consultor financiero y ex titular de Condusef, afirmó a La Silla Rota que los números oficiales deben ser interpretados con cautela. "Hay muchas sucursales construidas, pero no significa que todas están en operación porque requiere tecnologías de información, conexiones a internet, empleados, etcétera".

Una sucursal bancaria inaugurada puede ser un cascarón si carece de los sistemas operativos que requiere un cajero automático. Lo que más cuenta de una sucursal bancaria es la tecnología de información, las comunicaciones y los sistemas

Consideró que las sucursales de Bansefi sí fueron incluidas en el promedio de 2 mil 700 que se anunciaron, solo que fueron transformadas en sucursales del Banco del Bienestar. "La inauguración de una sucursal no significa que es nueva en su construcción", dijo.

Estarán inaugurando sucursales que eran de Bansefi más otras que se hayan añadido al Banco del Bienestar y yo creo que muchas de esas están más en zonas urbanas que no urbanas

Destacó que, en el presupuesto 2022, que aprobó el Congreso no se perfiló la contratación de personal operativo. "Debe haber al menos 5 empleados por sucursal, multipliquemos 2700 por 5 y serán más de 12 mil 500 personas".

Y explicó que, acorde a los lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe cumplir con la normativa en cuanto al espacio mínimo requerido hasta disposiciones relacionadas a la seguridad por el movimiento y traslado de dinero.

También detalló que muchas de estas sucursales se han edificado en zonas militares que no son de fácil acceso a la población.

El año pasado adquirieron 2 mil 700 cajeros automáticos que, se deduce, será uno por sucursal. A la fecha te puedo decir que solo 128 cajeros funcionan las 24 horas del día y son más en zonas urbanas que no urbanas. Entre 2022 y 2021, el presupuesto asignado al banco creció entre 25 y 30 % al pasar de 5 mil 200 millones de pesos a 7 mil 700

Sin embargo, consideró que sobre la práctica los alcances de este Banco gubernamental estarán limitados si solo se utilizan para dispersar dinero de programas sociales y se deja del lado otras opciones financieras.