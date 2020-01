Nuevos partidos, ¿verdadera oposición?

Cual salmones que nadan contra corriente, solo un promedio de cinco agrupaciones políticas nacionales (APN), de un total de 106 que presentaron su solicitud al Instituto Nacional Electoral, podrían convertirse el próximo año en nuevos partidos políticos. Y de conseguirlo, podrían recibir financiamiento público como lo hacen a la fecha organizaciones políticas ya formalizadas como Morena, Acción Nacional o el Revolucionario Institucional. El tema será discutido de febrero a junio, informó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y solo hasta ese mes se dará a conocer oficialmente los nombres de los nuevos partidos que tras haber cumplido los requisitos que marca la ley, ingresarían como oposición al mapa político de la actual administración.

La información oficial del INE arroja, por ejemplo, que de 106 solicitudes recibidas en enero, solo 61 (es decir el sesenta por ciento) fue considerada procedente el 5 de diciembre, por cumplir los requisitos iniciales que marca la ley; estos son dos: un año para reunir 200 asambleas distritales y afiliar a un mínimo de 234 mil ciudadanos. En la última sesión que llevó este año el Consejo General del INE, el consejero presidente adelantó que solo 34 agrupaciones se encontraban activas realizando sus asambleas; y que solo cuatro de estaban arriba del 60 por ciento de afiliación de militantes.

¿Quiénes son?

Entre estas APN destacan mediáticamente "México Libre" encabezada por el ex presidente Felipe Calderón y su esposa y ex aspirante presidencial, Margarita Zavala; paradójicamente ese no es su nombre oficial, pues en el listado publicado por el INE ocupa el número 30 bajo el nombre "Libertad y Responsabilidad Democrática AC". Pese a ello, su página oficial está como "México Libre".

A la fecha el partido del ex mandatario asegura haber reunido un setenta por ciento de afiliados (177 mil personas de un total de 244 mil) y más del cien por ciento de las asambleas distritales nacionales que le requiere la ley electoral. Es por eso que la cuenta de Twitter de Calderón informa periódicamente de fechas, lugares y horas de las reuniones a realizar, en las que pide a los interesados asistir con su credencial electoral vigente. El solo nombre de Felipe y Margarita, advierte que -de lograr su registro-, podría convertirse en una franca posición al gobierno lopezobradorista e incluso, a su partido de origen, Acción Nacional.

Respecto a su financiamiento, se indica textualmente en su página web, "no recibimos recursos públicos; nos financiamos con aportaciones privadas de quienes creen en construir un mejor futuro para su país. El movimiento es mayormente impulsado por mujeres y hombres que nunca han participado activamente en la política, y que aportan tiempo, esfuerzo y donativos económicos para lograr el objetivo común: constituirnos como partido político nacional que reconstruya la grandeza de México".

La segunda agrupación a destacar es "Redes Sociales Progresistas, A. C.", ligado a la profesora Elba Esther Gordillo, promotora del ex partido Nueva Alianza cuyo registro perdió en 2018 al no lograr el mínimo de votos que marca la ley. Su representante legal y líder nacional es José Fernando González (yerno de Gordillo). Ocupa el número 56 del listado del INE y en su página web indica que su lema "Justicia y Honestidad" son parte de un proyecto alternativo de nación, siendo esta última una frase clave de la actual administración federal. De ahí que hay quienes consideren que esta agrupación, lejos de ser oposición, podría convertirse -en caso de alcanzar ser partido político-, en aliando del presidente López Obrador y por ende, de Morena.

Su página web indica estar conformada por miembros de la sociedad civil. Destaca entre sus líneas de acción "promover el desarrollo de la economía interna, bienestar de las familias y la seguridad pública como ejes transversales para el crecimiento de la nación". Destaca, sin embargo, que en sus entrevistas más recientes en prensa, González prepara lo que podría ser el regreso de Gordillo, a través de una declaración mediática: "dar una nueva oportunidad a Elba Esther". Al 14 de diciembre, reportó en su cuenta de Facebook 21 asambleas realizadas.

El nieto de la profesora Gordillo, René Fujiwara, ha expresado en redes sociales los avances del proyecto con el #VamosaSerPartido.

La tercera agrupación es "Encuentro Solidario" y ocupa el número 14 del listado del INE. Conocido como continuidad del hoy llamado "Encuentro Social", cuyo registro perdió en marzo tras no lograr el mínimo de votos que requiere por ley. No se considera casualidad que, de lograr su registro como partido, las siglas sean las mismas: PES.

En su página en Facebook, paradójicamente, esta APN señala haber nacido en 2014 y que su miembro fundador es Hugo Eric Flores Cervantes, ex presidente nacional de "Encuentro Social". Por sus siglas, llaman a sus miembros "peses" y se difunden en redes sociales con el #PESVive. En cada reunión, la agrupación precisa que cada reunión celebrada fue validada por la oficina estatal del INE.

Pese a haber perdido su registro, en el Poder Legislativo hay senadores y militantes del PES que habitualmente, dejan en claro su alianza con Morena. De ahí que, de lograr el registro como partido, se dude desde ahora de que esta agrupación se convierta en oposición al presidente López Obrador.

"Fundación Alternativa" ocupa el lugar 24 en el listado del INE. Su fundador es el ex priista César Augusto Santiago, y en su página web se promueve bajo el slogan "Somos la alternativa para México".

Esta agrupación señala haber nacido en 1997 y cita, "Fundación Alternativa surgió como un esfuerzo de políticos profesionales, para impulsar un modelo de discusión que propusiera dentro del marco de una nueva política regida por la ética y el interés primordial de ser útil a la gente... Hoy inicia una segunda etapa de activismo nacional, motivada por la necesidad de crear alternativas frescas ante la polarización de las fuerzas políticas tradicionales y la complacencia evidente de las fuerzas emergentes, más interesadas en las posiciones políticas de empleo remunerado, que en la profundización de la lucha por implantar sus proyectos individuales". Así, adelanta desde ahora, en caso de alcanzar a ser partido, jugar el papel de oposición.

Entre otras agrupaciones políticas de este listado, que se prevee pudieran quedarse a mitad del camino, hay nombres como Vecinos Unidos de San Mateo Xoloc de Servicios Variables al Servicio de la Comunidad, Tepotzotlán, Estado México, AC; Querétaro Independiente AC; Organización Ernst Wolfgang Böckenförde Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, AC; y Frente por la Cuarta Transformación del ex perredista Elías Miguel Moreno Brizuela.

Desistimientos y No procedentes

El INE señala en este listado que 28 agrupaciones desistieron de su intención de convertirse en partido político, como por ejemplo, Comisión Organizadora del Partido Político Nacional Justicia para Todos; Esperanza Ciudadana APN; o Fundación el Cristo Migrante, AC, por mencionar solo tres. Cabe mencionar que algunas de estas, sin embargo, no cuentan con mayor información en su búsqueda por internet.

Entre las trece organizaciones que el INE determinó como no procedentes, se encuentran Cien Líderes de Opinión; Fuerza Autónoma Mexicana que si bien subió sus estatutos a la web, no precisa quiénes son sus integrantes; o Movimiento Nacional Libertad Política, AC, de las cuales no se encontró información alguna en web.

cmo