Nuevos consejeros fortalecen al INE: Carola García y Roldán Xopa

Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y José Roldán Xopa, investigador del CIDE y miembro del Comité Técnico de Evaluación (CTE), ven en elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) un órgano autónomo fortalecido; mientras el diputado Gerardo Fernández Noroña ve en dicha decisión a personajes cercanos a la derecha del país,

Así lo dijeron durante su participación en la mesa de análisis de El Heraldo de México y La Silla Rota.

“El INE sale fortalecido”, aseguró García Calderón, pues “en otras ocasiones ha sido muy cuestionado por las acciones del PRI y PAN en la repartición de consejeros”.

Roldán Xopa ve una nueva legitimidad en el INE, misma que se definirá en las elecciones del 2021.

“La derecha votó por ellos, aplaudieron, están felices porque son perfiles cercanos a ellos”, explicó Fernández Noroña: “Nosotros no queríamos gente de izquierda, pero si progresistas, comprometidas con la democracia. Ellos no hubieran aceptado gente independiente de izquierda, no del movimiento”.

Carola destacó la equidad de género en la elección de lo consejeros y calificó a los perfiles como completos y con amplia experiencia en el ámbito electoral.

“Los consejeros son de todos y de nadie a la vez”, mencionó Roldán Xopa al explicar la imparcialidad, objetividad y neutralidad de estos. “Están enterados, son conocedores, tienen experiencia, capacidad de diálogo y construcción de acuerdos”.

“Yo voté a favor, pero son perfiles decorosos, son de derecha y de la derecha dentro la izquierda, cuando digo que son decorosos quiero decir que son respetables”, dijo Ferández Noroña.

Pese a su desacuerdo, Fernández Noroña vio en la elección de los nuevos consejeros un aire fresco para un INE desacreditado y con la credibilidad por los suelos.

Para García Calderón y Roldán Xopa, más allá de los perfiles, el proceso político de elección es lo que mayor credibilidad le da a los nuevos consejeros.

“La conformación del CTE y los acuerdos dentro de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hacen pensar que hay un principio de mayor autonomía [...] llegan sin mayores cuestionamientos por el trabajo político que se hace posteriormente en la Cámara de Diputados”, dijo Carola.

“Jamás tuvimos una presión de ningún coordinador parlamentario, de cualquier líder de algún partido político”, señaló José.

García Calderón ve en las elecciones del 2021 un buen primer reto para los nuevos consejeros electorales.

“Será una elección grande, planteando la primera prueba de los nuevos consejeros en condiciones complejas por el panorama sanitario y económicos, porque ha habido una disminución del presupuesto del INE”.

Por otra parte señaló que el país debe de avanzar para que tenga un grado de madurez electoral que le permita, por ejemplo, que los partidos reciben tanto dinero para las elecciones.

“Si avanza la democracia, se podría reducir tantas prerrogativas a los partidos políticos, que se hagan responsables de su propio financiamiento, lo que abre un debate sobre de dónde viene un dinero que no solo es el que recibe de parte pública, sino intromisiones que ya se han señalado de grupo delictivos”.

2021, RETO PARA AMLO

El diputado federal del PT sostuvo que las elecciones del 2021 serán una calificación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los dichos de que López Obrador se ha pronunciado como un “guardián de las elecciones”, Fernández Noroña dijo el presidente tiene esa responsabilidad.

“El compañero presidente tiene responsabilidad, como ciudadano, de ser guardián de la elección, como lo tiene cualquier otro mexicano”.

En cuanto a los señalamientos de que los programas sociales del presidente serán utilizados con fines electorales, el petista recordó que Andrés Manuel ya advirtió que quien lo haga terminará en prisión, pues el delito electoral ya es delito grave.

Y señaló: “El compañero que lo haga (delitos electorales), se lo va a chupar la bruja”.

Adelantó que buscará la reelección en la Cámara de Diputados y pronosticó que la Cuarta Transformación volverá a ganar la mayoría y en esta ocasión lo hará de manera calificada.

Prometió al PAN y al PRI hacerles un monumento a la “sinceridad politica” si hacían una alianza electoral para 2021.

Finalmente informó que la siguiente semana presentará un “arma secreta” que calificó como el mayor reclamo popular, más allá de la economía y la seguridad, sin dar más detalles al respecto.