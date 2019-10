Nuevo revés en caso Ayotzinapa; amparan a la esposa de Abarca contra formal prisión

"Al no encontrarse en los supuestos de excepción previstos en el numeral 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, y al tratarse del delito de cohecho el cual fue consumado en el Estado de México, lo correcto es que se deje insubsistente la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con motivo de la apelación interpuesta en contra del auto de formal prisión dictado a la aquí recurrente, por la probable comisión del ilícito de cohecho, ya que ese tribunal no estaba facultado legalmente para pronunciarse si era legal o no el auto de formal prisión en cuanto al fondo, puesto que el competente en todo caso sería el superior jerárquico del juez competente en el lugar donde se cometieron los hechos delictuosos como lo dispone el artículo 6 del citado ordenamiento legal".