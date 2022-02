Nuevo revés al "Jefe de Jefes"; le niegan amparo para obtener libertad

El fundador y exlíder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, recibió un nuevo revés en los tribunales en la búsqueda de su libertad. Un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, informó a Félix Gallardo la negativa de un amparo contra la sentencia de los delitos de acopio de armas, cohecho y contra la salud.

El llamado "Jefe de Jefes", solicitó un amparo contra la determinación de un Tribunal Unitario, quien le negó un amparo contra la sentencia emitida el 14 de abril de 2003.

"La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Félix Gallardo, contra los actos que reclamó del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades", menciona la notificación hecha a través de la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Además de la sentencia de delitos de acopio de armas, cohecho y contra la salud, Miguel Ángel Félix Gallardo, también cumple una sentencia de 37 años de cárcel por el homicidio y secuestro de Enrique "Kiki" Camarena Salazar, elemento de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del piloto Alfredo Salazar Avelar.

En los últimos años Miguel Ángel Félix Gallardo ha buscado obtener su libertad a través de amparos y quejas presentadas contra ambas sentencias. En una de ellas fue presentada en diciembre del año pasado, en la cual buscaba continuar sus sentencias en prisión domiciliaría, al argumentar que tiene discapacidad auditiva, visual y motora.

El recurso fue desechado por un juez federal en Jalisco, quien le solicitó precisar los actos contra los que se inconformaba. "El Jefe de Jefes" nunca hizo las correcciones que le solicitaron, por lo que le fue negado el recurso.

"En ese sentido, tales manifestaciones y los derechos sustantivos que refiere no pueden considerarse como actos reclamados, ya que no se trata de conductas de acción u omisión por parte de una autoridad; en todo caso, la violación de dichos derechos puede reclamarse como consecuencia del actuar o no actuar de las autoridades responsables, pero a manera de conceptos de violación más no, como actos de autoridad como pretende la parte quejosa".

Además, el juzgado le pidió precisar los actos reclamados que pretende hacer valer en su demanda de amparo narrando de manera clara precisa y separada los antecedentes. En caso de ser necesario, le pide realizar una cronología de los actos reclamados.

"Como la redacción de los antecedentes que constituyen los actos reclamados, no resulta clara; el quejoso deberá de realizar una narración, cronológica, detallada y clara sobre los mismos, en donde deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos reclamados, qué acto en específico atribuyen a cada una de las autoridades que señalan como responsables".